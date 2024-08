Pogovori se iz zakulisja selijo pod medijske luči

V nadaljevanju preberite:

Če pogledamo zgodovino odnosov med Kitajsko in ZDA, lahko kaj hitro opazimo, da ti dve velesili najbolje komunicirata za kulisami. Tam, kjer ni medijske zvedavosti, pa tudi ne budnega očesa ameriške strankarske in kitajske frakcijske opozicije. Torej tam, kjer lahko bližina v stališčih, ambicijah in načinih upravljanja dveh na videz diametralno nasprotnih držav stopi iz teme, saj bo vsaj še nekaj časa ostala v tajnosti.