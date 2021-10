09.50 V nedeljo potrdili 364 okužb, delež pozitivnih 26,9-odstoten

Ob 1355 PCR-testih so včeraj potrdili 364 novih okužb, delež pozitivnih je 26,9-odstoten, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Poleg tega so opravili še 6229 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi 12.401 aktivnih primerov okužbe, 14-dnevna incidenca znaša 585, sedemdnevno povprečje pa 972.

Z enim odmerkom je pri nas cepljenih 1.139.505 ljudi, z obema pa 1.064.706 oziroma 50,5 odstotka populacije.

08.20 Nova Zelandija: Auckland kljub 70-odstotni precepljenosti ohranja lockdown

Najbolj naseljeno urbano območje na Novi Zelandiji Auckland bo ohranilo omejitve oziroma zapore na tretji stopnji kljub 70-odstotni precepljenosti, piše britanski Guardian. Kot je pojasnila novozelandska premierka Jacinda Ardern, so za preprečitev širjenja virusa omejitve še vedno potrebne, saj strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko bila vsaka sprostitev zelo nevarna in bi lahko obremenila zdravstveni sistem. Trenutno je v tem mestu skoraj 90-odstotna precepljenost s prvim odmerkom, z obema pa je cepljenih 70 odstotkov populacije. Premierka še ni napovedala, pri kateri stopnji precepljenosti bi lahko sprostili omejitve, a je že pred tem izključila sprostitev ukrepov, preden država doseže 90-odstotno precepljenost. »Če nam bo med povečanjem števila precepljenih uspelo ohraniti nizko število primerov, nam bo obvladovanje covida-19 olajšano, v prihodnje pa bomo omejitve malo sprostili, kar je cilj vseh,« je dejala. V kabinetu so se namreč pogovarjali prav o tem, kako se izogniti povečanju števila primerov in hospitalizacij ter čim bolj zaščititi ranljive skupnosti. Na Novi Zelandiji so v ponedeljek odkrili 60 novih primerov covida-19, skupno število okuženih pa je 2005.

Jacinda Ardern. FOTO: Mark Mitchell/AFP

07.14 Obsojeni ameriški milijonar Robert Durst v zaporu zbolel za covidom-19

Ameriški nepremičninski magnat Robert Durst, ki je bil pred dnevi zaradi umora prijateljice obsojen na dosmrtni zapor, je po besedah njegovega odvetnika v zaporu zbolel za covidom-19 in je na ventilatorju. 78-letnega Dursta je sodišče obsodilo na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta, ker je ubil prijateljico, ki je hotela policiji razkriti nekaj okoliščin izginotja njegove soproge pred več kot 20 leti.

07.00 Queensland: Družine bodo ponovno združene do božiča

Premierka avstralske zvezne države Queensland Annastacia Palaszczuk je napovedovala odpravo mejnih omejitev za popolnoma cepljenje potnike iz Novega južnega Walesa in Viktorije, ko bo 80 odstotkov prebivalcev Queenslanda, starejših of 16 let, polno precepljenih, poroča Guardian. Queensland tako pričakuje, da bo teden pred božičem odprl meje in odpravil nujno karanteno za polno cepljene meddržavne potnike, ko bo država dosegla 80-odstotno precepljenost. Stopnja precepljenosti v tej zvezni državi namreč zaostaja za Viktorijo in Novim južnim Walesom. Čez mesec dni, ko naj bi v Queenslandu dosegli 70-odstotno precepljenost, bodo že dovolili meddržavne prehode iz Novega Južnega Walesa in Viktorije, a s predložitvijo negativnega testa in 14-dnevno karanteno.

Kot ključno pri obvladovanju epidemije pristojni opozarjajo na dosledno upoštevanje pogoja PCT. FOTO: Jure Eržen/Delo

06.00 Poklukar: Razmere so obvladljive, potrebe po ostrejših ukrepih ni

Delež pozitivnih pri nas je vse večji, v soboto je bilo pozitivnih 27,8-odstotka testiranih. Kot je za Odmeve na Televiziji Slovenija včeraj zvečer povedal Janez Poklukar, so v zadnjih dneh razmere glede epidemije vse težje, da pa so že pred 14 dnevi napovedali, da če bo reprodukcijsko število manjše od 1,4 bo zdravstvo tako ali drugače zmoglo vse napore, kar se tiče epidemije oziroma obremenitve, ne bodo presegle drugega vala. Zato tudi o zaostrovanju ukrepov ne razmišljajo. Kot je dodal, je pomembno, da je v teh dneh v okviru NIJZ začel delovati klicni center (za iskanje visoko tveganih stikov okuženih) in zdravilo regeneron, ki zmanjša možnosti za hospitalizacijo. Povedal je še, da o ponovnem uvajanju brezplačnega testiranja ne razmišljajo, saj testiranje ne zaključuje epidemije, ampak samo kupuje čas. Ključno je, je ponovil, cepljenje. Sicer pa je še dodal, da so bolnišnice pripravljene tudi na to, da bo treba odpirati že zaprte covidne oddelke.