Cepljenje s cepivom Janssen bodo začasno ustavili

V torek so v Sloveniji ob 6408 PCR-testih potrdili 1339 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 20,9-odstoten. Poleg tega so v torek opravili še 24.573 hitrih antigenskih testov. Trenutno je aktivnih 13.095 okužb, kar je 29 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 861, kar je 22 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili v povprečju 618 okužb na 100.000 prebivalcev.



V bolnišnični oskrbi so 403 bolniki s covidom-19, med njimi je najmlajši star 31 let. Intenzivno zdravljenje potrebuje 114 bolnikov, najmlajši je star 27 let, kažejo podatki, ki jih je vlada objavila na svojem twitter profilu. Včeraj so umrli štirje bolniki s covidom-19. S prvim odmerkom je cepljenih 1.121.819 oseb, polno precepljenih pa 995.829.

Danes je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC) zaradi strdkov in krvavitev umrla 20-letnica , ki je bila pred kratkim cepljena z vektorskim cepivom proizvajalca Johnson & Johnson (Janssen). »Žal lahko potrdim, da se je borba za življenje mladenke neuspešno končala,« je dejal, vodja službe za urgentno nevrologijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.Rigler še ni mogel natančno povedati, ali je zaplet povezan s cepljenjem, je pa za to velika verjetnost, saj so podobni primeri poznani že iz tujine. O zapletu so že poročali tuji raziskovalci, lahko se zgodi pri enem primeru na 100.000 cepljenih, je dodal Rigler. Predsednica komisije za cepljenje Bojana Beović je že dejala, da bi bilo po njenem mnenju pametno, da se cepivo ta hip umakne , potem pa situacija analizira in cepljenje morda v določenih skupinah nadaljuje.V posameznih zdravstvenih domovih so cepljenje z vektorskim cepivom proizvajalca Johnson & Johnson (Janssen) začasno že zaustavili.Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 ministra za zdravje Janeza Poklukarja in Bojane Beović, vodje strokovne skupine za cepljenje pri NIJZ:Kot ste seznanjeni, je prišlo do suma resnega neželenega učinka zaradi cepljenja, ki se je končal tragično, je povedal minister za zdravje Janez Poklukar. »Podrobnosti primera ne poznam, so pa stekli vsi predpisani postopki, da se razjasnejo vse okoliščine. NIJZ je bil s strani UKC obveščen o tem dogodku, ministrstvo za zdravje pa je prejelo sklep posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ, ki je odločila, da glede na obvestilo o neželenem učinku člani predlagajo, da se cepljenje začasno ustavi. Kot minister za zdravje stroki popolnoma zaupam, zato se bo cepljenje s tem cepivom tudi začasno ustavili.«Stroka nenehno preverja in spremlja učinkovitost cepiv in beleži neželene stranske učinke. Do danes smo v Sloveniji zabeležili le en primer, kjer je bila potrjena povezava med cepljenjem in smrtjo, je pojasnil Poklukar. Istočasno so v naši državi uporabili že 2,1 milijon odmerkov. Z obema odmerkoma je cepljen skoraj milijon prebivalcev. Ti so cepljenje prestali s predvidenimi stranskimi učinki in se s tem zaščitili pred boleznijo covid-19. »Poudariti moram, da smo v Sloveniji do sedaj s cepivom Janssen cepili 120.000 ljudi in da prednosti cepljenja odtehtajo morebitna tveganja.«»Ko smo na posvetovalni skupini izvedeli, da je možen ta neželeni dogodek v povezavi s cepljenjem, smo se takoj odločili, da cepljenje s tem cepivom začasno ustavimo, dokler ne bodo znane podrobnosti primera. Potem se bomo odločili, kako naprej uporabljati cepivo,« je povedala Bojana Beović.