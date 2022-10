Poldrugi mesec jeze, poguma in zanosa

V nadaljevanju preberite:

Štirideset dni od smrti Džine Mahse Amini, ki je postala simbol – in mučenica – iranskih protirežimskih protestov, se je v njenem rodnem Sakezu, kurdskem mestu na severozahodu države, zbralo okoli 10.000 ljudi, ki so prišli počastit spomin na dekle, ki je 16. septembra plačalo ultimativno ceno skrajno mizoginega iranskega sistema. Ljudje so v Sakez, kjer so se začeli protesti zaradi brutalne smrti kurdskega dekleta, prišli tudi iz Teherana in drugih iranskih mest, v katerih zadnjih šest tednov potekajo protesti. Do pokopališča na obrobju mesta jim je uspelo priti, čeprav so oblasti blokirale glavno cesto in na celotnem območju, kjer živi približno 1,5 milijona ljudi, blokirale dostop do spleta. Še prej so lokalne oblasti zaprle šole in univerze v provinci. Uradno zaradi gripe. Strah pred širitvijo protestniškega virusa je očitno zelo velik.