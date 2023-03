Politična cena za Trumpa v lisicah

Številni nasprotniki bi Donalda Trumpa radi videli z lisicami na rokah. Tožilec z Manhattna jim bo morda izpolnil željo. Zaenkrat policija še ni izdala obtožnice proti šestinsedemdesetletnemu nekdanjemu predsedniku, ki ga sumijo, da je s sredstvi predvolilne kampanje iz leta 2016 porno zvezdi plačal za molk o spolnem razmerju po rojstvu sina Barrona. V očeh neštetih Trumpovih privržencev bi ZDA s tem izpadle kot banana republika, kjer pravila ne veljajo za vse enako.

Trumpov odvetnik Michael Cohen je sredi predvolilne kampanje leta 2016 plačal 130.000 dolarjev porno zvezdi Stormy Daniels, ki je trdila, da je imela spolno razmerje z nekdanjim newyorškim nepremičninarjem. Če se bo newyorška velika porota odločila za proces, bodo republikanskega prvaka morda res privedli na sodišče.

New York v pričakovanju obtožnice proti Trumpu in nemirov. Nekdanji predsednik je zanikal afero s porno zvezdo Stormy Daniels. Trumpov odvetnik ji je plačal 130.000 dolarjev za molk.

Prvi proces proti nekdanjemu ameriškemu predsedniku bi bil klofuta številnim, ki verjamejo, da lahko edini reši ZDA, in zaradi morebitnih nasilnih demonstracij je v pripravljenosti vseh 36.000 newyorških policistov. V pozoru stoji tudi policija v Washingtonu, kjer so zanikovalci Trumpovega poraza na zadnjih predsedniških volitvah 6. januarja 2021 vdrli v kongres.

Tožniki verjamejo, da je Trump Stormy Daniels izplačal iz sredstev za predvolilno kampanjo v strahu, da bi za to izvedela njegova slovenska soproga Melania, ki je le nekaj mesecev pred domnevno afero v hotelski sobi nevadskega letovišča Lake Tahoe povila zdaj sedemnajstletnega sina Barrona.

Prva dama naj bi januarja 2018, ko je afera prišla v javnost, nekaj noči preživela v washingtonskem hotelu namesto v Beli hiši, potem pa raje kot v švicarski Davos, kjer bi morala spremljati soproga, odpotovala na Florido. Trump je afero zanikal in se je v svojem slogu spravil na Stormy Daniels ter svojega nekdanjega odvetnika Cohena, ki priča proti njemu.

Očitki o pomanjkanju kredibilnosti

Cohen je predstavljal tudi druge stranke, je na svojem portalu Truth Social navedel Trump, poleg tega naj bi bil najmanj kredibilna priča v zgodovini ZDA. Šestinpetdesetletni nekdanji odvetnik je dobro leto dni preživel v zaporu tudi zaradi davčnih utaj ter laganja bankam in kongresu, a je vsa svoja protizakonita dejanja pripisal temačnemu Trumpovemu vplivu. Prejšnji predsednik je svoje nasprotnike označil za »radikalno leve demokrate«, ki s preiskavo nadaljujejo »najbolj nagnusen lov na čarovnice v zgodovini države«.

Ukrepanje proti Trumpu je že prej zavrnil zvezni tožilec in tudi volilna komisija je plačilo označila za osebni strošek. Sploh naj bi bile takšne pogodbe o nerazkrivanju podatkov vplivnih in bogatih običajne.

Tudi nekdanji demokratski predsednik Bill Clinton je Pauli Jones, ki ga je obtožila spolnega nadlegovanja, plačal 850.000 dolarjev, sodišče je prav tako oprostilo demokratskega predsedniškega kandidata Johna Edwardsa, obtoženega, da je med spopadanjem žene Elizabeth z rakom noseči ljubici plačeval iz sredstev predvolilne kampanje. Toda Trump je za mnoge simbol vsega, kar je narobe v ZDA, prepričani so tudi, da ga morajo le ujeti pri kriminalnem dejanju, in takrat se bodo razkrila mnoga druga.

Trumpovih devet življenj

Trump, nasprotno, je spomnil na druge neuspešne preiskave proti sebi, na čelu z dvema poskusoma odpoklica. Prvega so izvedli zaradi domnevnega izsiljevanja ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za informacije o domnevno izginulem strežniku Hillary Clinton ter poslih družine Biden v tej državi, čeprav je sedanji demokratski predsednik in nekdanji podpredsednik Ukrajini sam grozil z zavrnitvijo finančne pomoči, dokler niso odpoklicali državnega tožilca in preiskovalca podjetja Burisma.

To je njegovemu sinu Hunterju plačevalo sedež v upravnem odboru in mnogi Trumpovi privrženci verjamejo, da hočejo demokrati za vsako ceno obdržati Trumpa v središču pozornosti zaradi kongresnega razkrivanja plačil kitajskega energetskega velikana družini Biden. ​

Veliko razburjenja je na desnem političnem krilu povzročila tudi ustavna tožba po vdoru Trumpovih privržencev v kongres 6. januarja 2021, saj mnogi ponavljajo teorije zarote, da so nasilje spodbudili preoblečeni agenti FBI v sodelovanju s tedanjo demokratsko predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi.

V tako razgretem ozračju ne presenečajo varnostni ukrepi v New Yorku, čeprav mnogi na nacionalistični desnici zamerijo Trumpu, da kot predsednik ni pomilostil udeležencev protestov 6. januarja 2021, ter poudarjajo, da zanj ne bodo še enkrat šli v ogenj.