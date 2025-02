Politična zloraba prisilnega psihiatričnega zdravljenja v Rusiji

Od začetka vojne v Ukrajini je v Rusiji opaziti skrb vzbujajoče povečanje primerov prisilnega psihiatričnega zdravljenja posameznikov zaradi njihovih političnih stališč. Po podatkih organizacij za človekove pravice in odvetnikov je bilo v zadnjem letu zabeleženih skoraj 50 takšnih primerov, kar je bistveno več kot v prejšnjih letih.

Ta praksa spominja na sovjetsko obdobje, ko so oblastniki uporabljali »kaznovalno psihiatrijo« za zatiranje političnih nasprotnikov. Čeprav trenutni obseg teh praks še zdaleč ne dosega tistega iz poznih 60-ih do zgodnjih 80-ih let prejšnjega stoletja, je trend vseeno zaskrbljujoč.

Zgodovinski pregled Uporaba psihiatrije v politične namene je bila v drugi polovici 20. stoletja osrednja tema razprav v svetovni psihiatrični skupnosti. Še posebej izpostavljena je postala v sedemdesetih in osemdesetih letih, ko je bilo v Sovjetski zvezi približno tretjina političnih zapornikov zaprta v psihiatrične ustanove. Sistematična politična zloraba psihiatrije v tej državi je povzročila velik razkol v Svetovni psihiatrični zvezi (WPA), zaradi česar je bila Sovjetska zveza leta 1983 prisiljena izstopiti. Pogojno so se lahko vrnili šele leta 1989. Politična zloraba psihiatrije ni bila omejena zgolj na Sovjetsko zvezo – sistematično so jo izvajale tudi druge socialistične države, zlasti Romunija. V začetku 21. stoletja pa je postalo jasno, da do podobnih praks prihaja tudi v Ljudski republiki Kitajski.

Primeri dveh aktivistk, ki sta bili poslani na psihiatrične ocene v Sibirijo, razkrivajo, kako ponižujoče in travmatične so te izkušnje. FOTO: Ilya Naymushin/Reuters

Analiza podatkov, ki jo je izvedel Reuters, temelji na informacijah mednarodnih strokovnjakov in dveh ruskih organizacij za človekove pravice ter intervjujih s tremi odvetniki. Primeri dveh aktivistk, ki sta bili poslani na psihiatrične ocene v Sibirijo, razkrivajo, kako ponižujoče in travmatične so te izkušnje.

Primer Jekaterine Fatjanova

Fatjanova, novinarka iz Krasnojarska, je bila aprila leta 2022 sprejeta v psihiatrično bolnišnico KKPND No.1 po obtožbah diskreditacije ruskih oboroženih sil zaradi članka, ki ga je objavila v opozicijskem časopisu. Med bivanjem v bolnišnici je bila podvržena bolečim in ponižujočim postopkom, vključno z ginekološkim pregledom. Po mesecu dni so jo odpustili brez ugotovljenih duševnih motenj.

Primer Olge Suvorove

Olga Suvorova, 56-letna aktivistka za socialna in okoljska vprašanja, je bila prav tako sprejeta v bolnišnico KKPND No.1. Njena intervencija je bila posledica kazenske preiskave, ki je trdila, da je policista lažno obtožila napada. Suvorova je podprla svojo pritožbo z medicinskim poročilom, ki je pokazalo modrice. Med bivanjem v bolnišnici je bila podvržena invazivnim in nepotrebnim testom, čeprav ni podpisala obrazca za soglasje. Po treh tednih so jo odpustili brez ugotovljenih psihiatričnih motenj.

Razlog za hospitalizacijo Olge Suvorove je bila kazenska preiskava, ki je trdila, da je policista lažno obtožila napada. FOTO: Družina Olge Suvorove/Reuters

Primer Ingvarja Gorlanova

Ingvar Gorlanov, 26-letnik, sicer sirota, iz Sibirije, je bil prvič poslan v psihiatrično ustanovo leta 2019, ko je sam protestiral pred predsedniško administracijo v Moskvi, zahtevajoč srečanje s Putinom glede pravic sirot. Policija ga je pridržala in odpeljala v bolnišnico, kjer je sodišče odredilo obvezno zdravljenje. Od takrat je bil večkrat aretiran in poslan v različne psihiatrične bolnišnice. Gorlanov je na seznamu »teroristov in ekstremistov« zaradi obtožb, kot so spodbujanje sovraštva in žalitev policista. Njegov odvetnik trdi, da je Gorlanov običajen človek z »visokim občutkom za pravičnost«, ki ne predstavlja nevarnosti za sebe ali druge.

Mnenja strokovnjakov in odzivi oblasti

Robert van Voren že desetletja preučuje politično zlorabo psihiatrije v Rusiji. Dokumentiral je približno 23 primerov prisilnega psihiatričnega zdravljenja na leto od leta 2022, kar je občutno več kot povprečno pet primerov letno med letoma 2015 in 2021. Njegova analiza kaže, da je ta praksa v porastu od začetka vojne v Ukrajini, kar je zaskrbljujoče glede na zgodovinsko prakso »kaznovalne psihiatrije« v Sovjetski zvezi.

Dainius Pūras, litovski psihiater in nekdanji posebni poročevalec ZN za pravico do zdravja, poudarja, da je erozija demokratičnih reform v Rusiji negativno vplivala na rusko psihiatrijo. Državne oblasti ponovno uporabljajo prisilno zdravljenje za politične namene, kar je po njegovem mnenju primerljivo s sovjetsko prakso. Pūras opozarja, da uporaba državnih psihiatrov v sodnih primerih pogosto vodi do odločitev, ki služijo interesom nacionalnih oblasti.

Organizacija Memorial je identificirala 48 ljudi, ki trenutno prejemajo prisilno psihiatrično zdravljenje v politično motiviranih primerih. Najpogostejše obtožbe proti njim so povezane s kritiko vojne, pri čemer je bilo 13 ljudi obtoženih po zakonih o cenzuri, sprejetih kmalu po ruski invaziji. Najmlajša oseba, ki je bila podvržena prisilnemu zdravljenju zaradi protestov proti vojni, je bila stara komaj 20 let.

Organizacija Memorial je identificirala 48 ljudi, ki trenutno prejemajo prisilno psihiatrično zdravljenje v politično motiviranih primerih. FOTO: Ilya Naymushin/Reuters

Ruske oblasti in zdravstvene institucije se na te obtožbe večinoma ne odzivajo. Ministrstvo za pravosodje, varuh človekovih pravic in Kremelj niso odgovorili na prošnje za komentarje o domnevni uporabi psihiatrije za politične namene. Kremelj vztraja, da ne komentira posameznih primerov, ki potekajo skozi kazenski pravosodni sistem, saj so ti zadeva sodišč. Tudi bolnišnica KKPND No.1 ni odgovorila na prošnje za komentar novinarjev Reutersa.

Strokovnjaki opozarjajo, da je prisilno psihiatrično zdravljenje v mnogih drugih delih sveta v upadanju in je na splošno omejeno na nasilne kazenske primere. V Rusiji pa se ta praksa ponovno uporablja za politične namene, kar ima resne posledice za prizadete posameznike. Poleg fizične in psihične travme, ki jo povzroča prisilno zdravljenje, je dodatna stiska povezana z dejstvom, da je njihova duševna stabilnost postavljena pod vprašaj, kar ima zelo uničujoč učinek na njihovo samopodobo in vrednost njihovih prepričanj.