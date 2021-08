Polom pod Hindukušem je poštena lekcija za Nato

V nadaljevanju preberite:

Kljub orjaškim naložbam gradnja afganistanske države ni uspela. Veliko vprašanje, ki bi si ga po besedah generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga morali postaviti, je, »zakaj se sile, ki so jih več let usposabljali, opremljali in podpirali, niso mogle močneje in bolje postaviti proti talibom «. EU napoveduje dialog z novo oblastjo v Kabulu. Glavni cilj je evakuacija državljanov in lokalnega osebja. Slovensko predsedstvo pripravlja osredotočeno razpravo o Afganistanu z vidika notranjih zadev in migracij, ki se lahko pričakuje kmalu.