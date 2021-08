Polomija v Afganistanu bo zaznamovala Bidnov mandat in prav je tako

V nadaljevanju preberite:

Kako vojaški poraz v Afganistanu vidi upokojeni ameriški general Michael D. Barbero, ki ima bogate izkušnje zlasti iz ameriške vojne z Irakom in je zelo dobro seznanjen z družbenimi in varnostnimi razmerami v Afganistanu. Odločitev za umik ameriške vojske iz Afganistana je lahko obraniti, načina, kako je bil umik izveden. pa Barbero ne more ubraniti z nobenim argumentom. Razočarani general ocenjuje, da bodo ZDA bodo morale še trdo delati, da povrnejo v Afganistanu izgubljeni ugled in zaupanje zaveznikov in prijateljev po svetu.