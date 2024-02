Polomija z dokumenti množice Makedoncev zaprla v državo

V nadaljevanju preberite:

V Severni Makedoniji je v ponedeljek prenehalo veljati prehodno obdobje petih let, po katerem potne listine in listine za mednarodno uporabo s starim imenom države Republika Makedonija prenehajo veljati. Veliko število ljudi, ki jim še ni uspelo ali niso hoteli zamenjati dokumentov, tako ne more potovati iz države, zapletla se jim je tudi vrnitev domov.

Legalni vakuum je razburil veliko množico ljudi, ki so se v njem znašli, vse skupaj pa se dogaja dobra dva meseca pred volitvami.