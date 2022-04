Pomanimo si oči in poglejmo, kje vse raste cvetje zla

V nadaljevanju preberite:

»Kaj imajo skupnega genocidi, ki so se dogajali v minulih dveh tisočletjih? Preveč moči in premalo rok.« V teh besedah Simona Wiesenthala prepoznamo ne le pojasnilo, ampak tudi opozorilo. Slavni pisatelj, »lovec« na naciste, mož, ki je med drugo svetovno vojno preživel kar nekaj koncentracijskih taborišč – iz zadnjega, Mauthausna, so ga rešili 5. maja 1945, ko je pri svojih 183 centimetrih višine tehtal zgolj 41 kilogramov –, je vse svoje dolgo življenje opozarjal ne le na strahote, ki so bile zagrešene v preteklosti, temveč tudi na nevarnost ponavljanja tega istega ali podobnega zla.