Pomoč la za 1,6 milijona najrevnejših

V Nemčiji bodo najbolj revna gospodinjstva prejela od 115 do okoli 200 ali tudi več evrov enkratne pomoči zaradi velike podražitve ogrevanja. Do pomoči je upravičenih okoli 1,6 milijona najrevnejših posameznikov, ki prejemajo stanovanjsko pomoč ali finančno pomoč za izobraževanje. Samski upravičenci bodo prejeli 135 evrov, par 175 evrov, za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva pa še dodatnih 35 evrov. Do pomoči upravičeni študenti bodo prejeli po 115 evrov. Skupaj bo država za energetske bone namenila okoli 190 milijonov evrov.