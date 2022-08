Ponovno obstreljevanje v okolici največje nuklearke na svetu

Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da so mesta Nikopol, Krivoj Rog in Sinelnikovski, ki ležijo nedaleč od največje evropske jedrske elektrarne v Zaporožju, v nedeljo ponovno zadele ruske rakete. Od začetka ruske invazije je bilo ubitih že skoraj 9000 ukrajinskih vojakov, je opozoril poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Valerij Zalužni.

»Mesta Nikopol, Krivoj Rog in Sinelnikovski so v nedeljo preživela noč z ruskim obstreljevanjem, ki je terjalo več žrtev, do 2000 ljudi pa je ostalo brez elektrike,« je na Telegramu sporočil regionalni guverner Valentin Rezničenko.

Ruski napadi so potekali nedaleč od jedrske elektrarne v Zaporožju, zato so Velika Britanija, Francija, Nemčija in ZDA ponovno opozorile, da je treba zagotoviti varnost jedrskih objektov, ki jih ogroža konflikt v Ukrajini, poroča BBC.

Medtem pa je poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Zalužni sporočil, da je bilo od začetka ruske invazije ubitih skoraj 9000 ukrajinskih vojakov. Pri tem je poudaril, da bi posebno pozornost morali nameniti ukrajinskim otrokom, saj so njihovi očetje odšli na fronto in bi lahko bili med skoraj 9000 ubitimi junaki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska stran sicer zelo redko poroča o vojaških izgubah v svojih vrstah. Zadnja ocena sega v april, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da je bilo ubitih do 3000 ukrajinskih vojakov, še 10.000 pa ranjenih.