Poročilo posebnega tožilca: Trump bi bil obsojen, če ne bi zmagal na volitvah

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump bi bil obsojen v zvezi s spodkopavanjem izida predsedniških volitev 2020, če ne bi bil lani znova izvoljen na položaj, ocenjuje posebni tožilec Jack Smith v poročilu, del katerega je ministrstvo za pravosodje danes poslalo kongresu. Trump je v odzivu Smitha označil za motenega, ugotovitve pa za lažne.

Smith je proti Trumpu med drugim vodil postopek zaradi očitkov, da je poskusil doseči spreobrnitev rezultata volitev 2020, na katerih je po predhodnem mandatu izgubil proti Joeju Bidnu. V primeru je Smith tudi vložil obtožnico proti Trumpu, ki je ves čas vztrajal pri nedolžnosti in trdil, da gre za politično motiviran pregon.

A po ponovni izvolitvi Trumpa novembra lani je Smith od postopka odstopil v skladu z usmeritvami ministrstva, ki prepovedujejo pregon aktualnega predsednika. Prejšnji teden je tudi zapustil svoj položaj in pri tem ministrstvu predložil končno poročilo o primeru.

Pristojna sodnica je za zdaj dovolila delno objavo poročila na 137 straneh, ki ga je ministrstvo za pravosodje danes malo po polnoči poslalo kongresu.

Drugi del poročila obravnava odtujitev zaupnih dokumentov iz Bele hiše, ki je prav tako vodila v obtožnico proti Trumpu. FOTO: Jim Watson/AFP

V poročilu, katerega vsebino povzemajo tuje tiskovne agencije, ministrstvo znova potrjuje svojo »dolgoletno interpretacijo, da ustava prepoveduje zvezne obtožnice in pregon aktualnega predsednika«. Obenem pa dodaja oceno urada posebnega tožilca, da so bili »dopustni dokazi zadostni, da bi na sojenju dosegli obsodbo«.

Smith v poročilu podrobno razdela obtožbe na račun Trumpa in mu med drugim očita »prizadevanja brez primere, da bi se obdržal na oblasti«, in sicer z različnimi metodami, vključno z grožnjami in spodbujanjem nasilja proti tistim, ki jih je dojemal kot nasprotnike.

Trumpovi odvetniki so na vse načine poskušali preprečiti objavo poročila, katerega ugotovitve je nato Trump označil za lažne, Smitha pa za motenega. Kot je dodal v zapisu na svojem družbenem omrežju truth social, tožilec »ni bil zmožen primera spraviti na sodišče pred volitvami«, na katerih je nato Trump zmagal. »Volivci so spregovorili,« je dodal.

Drugi del poročila obravnava odtujitev zaupnih dokumentov iz Bele hiše, ki je prav tako vodila v obtožnico proti Trumpu. Ali bo ministrstvo lahko objavilo tudi s tem povezane dokumente, mora odločiti sodnica Aileen Cannon, ki je še ta teden razpisala obravnavo o tem. Prejšnji teden tega še ni dovolila, ker da bi objava lahko vplivala na postopek, ki v primeru poteka proti Trumpovima sodelavcema.