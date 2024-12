Trump na čelo ameriškega FBI-ja imenoval zvestega Kasha Patela

Še en ključni politik za obračunavanje z domnevnimi zarotami proti Donaldu Trumpu bo v drugem mandatu republikanskega prvaka prevzel pomemben vladni položaj. Kashyap »Kash« Patel bo vodil zvezni preiskovalni urad FBI, po prepričanju Trumpovih volivcev osje gnezdo zarot.

»Igral je ključno vlogo pri razkrivanju prevare Rusija, Rusija, Rusija kot zagovornik resnice, odgovornosti in ustave,« je prejšnji in prihodnji predsednik ZDA zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. »Ta FBI bo končal naraščajočo epidemijo kriminala v ZDA, uničil migrantske zločinske tolpe in ustavil zlobno nadlogo čezmejnega tihotapljenja ljudi in drugega. Kash bo pod našo veliko pravosodno ministrico Pam Bondi v FBI vrnil zvestobo, pogum in integriteto.«

Prihodnja pravosodna ministrica Pam Bondi. Foto: Mike Segar Reuters

Nekdanji javni pravobranilec, odvetnik v oddelku na državno varnost zveznega pravosodnega ministrstva, uradnik v Svetu za nacionalno varnost in višji svetovalec direktorja državnih obveščevalnih služb je med prvimi opozarjal pred akcijami proti Trumpu. V floridskem Mar-a-Lagu, ki je domača Bela hiša prihodnjega predsednika ZDA, hočejo tudi obračun z operacijami FBI-ja proti drugim konservativcem, med njimi vernikom ter celo staršem v šolah.

Pred prihodnjim direktorjem FBI-ja že svarijo nekateri nekdanji vrhovi Zveznega preiskovalnega urada, med njimi nekdanji namestnik direktorja Andrew McCabe s prepričanjem, da pred Patelom ne bo varna nobena misija. McCabeja je Trump leta 2018 odstavil le 26 ur pred njegovo upokojitvijo zaradi širjenja izmišljotin o domnevnem sodelovanju 45. predsednika z ruskim spodkopavanjem ameriških volitev. V osrčju teh obtožb je bil dosje britanskega obveščevalca Christopherja Steela, za katerega se je na koncu izkazalo, da ga je plačala tedanja Trumpova demokratska nasprotnica Hillary Clinton. Clintonova in Demokratski nacionalni komite DNC sta morala zaradi zavajanja javnosti plačati globo.

Ivanka Trump in Jared Kushner, sin prihodnjega ameriškega veleposlanika v ZDA. Foto Carlos Barria/Reuters

Sedanjega direktorja FBI-ja Chrisa Wraya je kongresnik iz Louisiane Clay Higgins pozval, naj ostane v bližini prestolnice, domnevno zaradi preiskav proti njemu. Član odbora predstavniškega doma za državno varnost Wrayu v božičnem času želi razmislek o tisočih uničenih ameriških družin z zaprtimi protestniki proti elektorski zmagi demokrata Joeja Bidna 6.januarja 2021. Vsaj nenasilni med njimi lahko pod Trumpom in njegovimi pravosodnimi ter obveščevalnimi imenovanci pričakujejo drugačno obravnavanje, morda pa bodo tudi sprožili preiskave o ozadjih vdora v kongres. Higgins je Wraya že spraševal o obveščevalnih sodelavcih, preoblečenih v Trumpove privržence.

Drugo sobotno Trumpovo imenovanje, ki bo zagotovo odmevalo, za ameriškega veleposlanika v Franciji predvideva Charlesa Kushnerja, očeta svojega zeta Jareda Kushnerja. Konec svojega prvega mandata v Beli hiši ga je že oprostil obtožb davčnih utaj, maščevanja proti zvezni priči in laganja pred zvezno volilno komisijo. 70-letni tast Ivanke Trump je najel prostitutko za zapeljevanje svaka, ki je bil priča preiskave o njegovih davčnih utajah, videoposnetek tega dejanja pa je poslal svoji sestri.