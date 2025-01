Melania Trump o odločitvah soproga: Svetujem mu in včasih posluša, včasih ne

Prva – in verjetno zadnja – slovenska prva dama ZDA Melania Trumpa je bila ob svoji prvi selitvi v Belo hišo brez prave podpore predhodne demokratske administracije Baracka in Michelle Obama. Kot je pokazal pogovor za televizijsko oddajo Fox & Friends, se zdaj vrača samozavestna ter s kamerami štiridesetmilijonskega dokumentarca o sebi.

»Vem, kam prihajam, poznam sobe, v katerih bom živela. Poznam proces,« je 54-letna Sevničanka povedala Foxovi novinarki Ainsley Earhardt.

Tokratna prva dama Melania je videti svetlobna leta oddaljena od tiste iz leta 2017, ki morda ni pričakovala nasprotovanja velikega dela ameriške javnosti njej in njenemu predsedniškemu soprogu Donaldu Trumpu. Tedaj so velika imena ameriške mode razglašala, da ne bodo kreirala zanjo, zdaj se po nekaterih poročilih tepejo za to. Daleč so časi, ko je morala z napisom na jakni sporočati, da ji »res ni mar«.

Sin Barron je že prerastel starša in živi kot študent svoje življenje. Foto: Jim Watson/Afp

V prvem predsedniškem mandatu svojega moža je bila Melania Trump predvsem mati tedaj enajstletnega sina Barrona. Da je lahko končal v svojem razredu, je na začetku z njim ostala v New Yorku, tudi po selitvi v prestolnico Washington ga je ščitila pred javnostjo.

Barron, ki po številnih poročilih govori slovensko, je zdaj študent newyorške univerze in njegova mama pravi, ki bo prihajal na obisk v Washington. Drugače spoštuje njegove odločitve o tem, kjer hoče biti, kaj hoče delati: »Učimo jih, vodimo jih, potem pa jim damo krila, da odletijo.«

Melania, ki je nedavno izdala knjigo spominov z istim naslovom, je povedala, da je bilo snemanje dokumentarca njena ideja: »Moje življenje je neverjetno, je neverjetno zaposleno. Svojemu agentu sem povedala o tej zamisli in ga prosila, naj se dogovori.« Dokumentarec bo v kinodvoranah predvajan jeseni in kasneje na Amazonu, ki je za to namenil 40 milijonov dolarjev. Ni še znano, koliko tega denarja bo dobila Melania, ki je tudi producentka, zanjo pa ne veljajo omejujoča pravila kot za njenega moža. Dokumentarec so začeli snemati novembra.

Prejšnji in prihodnji prvi par ZDA na fotografiji iz leta 2019. Foto: Brendan Smialowski/Afp

»Je o mojem vsakdanjem življenju, o tem, kaj delam in kakšne odgovornosti imam,« je poročala prejšnja in prihodnja prva dama ZDA. Po njenem prepričanju ljudje ne vedo, kaj pomeni selitev v Belo hišo, pakiranje, izbiranje ekipe za delo prve dame, ustvarjanje doma iz predsedniške rezidence. Bodo v njem tudi namigi o življenju z Donaldom?

V ameriški javnosti so se širile domneve, da Melania ne bo ves čas živela v Beli hiši, ampak da bo večji del časa v New Yorku s sinom Barronom. »Bom v Beli hiši,« je odgovorila na vprašanje o tem. »Ko bo treba, da sem v New Yorku, bom v New Yorku, ko bo treba, da sem v Palm Beachu, bom v Palm Beachu.« Družina si je po selitvi iz Bele hiše dom ustvarila v floridskem Mar-a-Lagu.

»Moja prva prioriteta je biti mama, biti prva dama, biti žena. In ko bomo dvajsetega januarja, služiti državi,« je v televizijskem nastopu povedala Melania Trump. Dodala je, da je že izbrala pohištvo za zgornje nadstropje Bele hiše, kjer živi prva družina, pa tudi, da ne bo veliko spreminjala ureditve iz prvega mandata.

Dvajsetega januarja bo imelo osebje pet ur časa za priprave. Ko se bosta z možem opoldne s kongresa odpravila v Belo hišo, bo moralo biti že vse pripravljeno. V minulih dneh so pred stavbo že opazili selitvene tovornjake, Joe in Jill Biden se namreč pripravljata na izselitev. Morda pa ta ne bo preveč težka, saj sta približno štirideset odstotkov svojega predsedniškega obdobja preživela drugje, v večini v njuni obmorski vili v Delawaru.

Ameriška Bela hiša ponoči. Foto: Barbara Kramžar

»Prvič je bil izziv, nismo imeli veliko informacij,« je povedala Melania Trump, zdaj tega problema ni, vse je že pripravljeno. Še posebej se namerava osredotočati na svojo pobudo za pomoč otrokom Bodi najboljši (Be Best), a bo še malo počakala z najemanji dodatne pomoči.

»Nočem najemati preveč ljudi in porabljati preveč davkoplačevalskega denarja,« je dejala. Hoče biti tudi prepričana, da so na vsakem položaju nadarjeni ljudje, ki vedo, kaj delajo, in nimajo svoje agende, ampak bodo služili njej. Po prvem mandatu je morala opazovati, kako je nekdanja tesna sodelavka Stephanie Winston Wolkoff izdala knjigo o »vzponu in padcu« njunega prijateljstva.

Melania Trump prvič ni imela veliko podpore, pa bi lahko po lastni oceni z njo veliko več naredila za duševno zdravje otrok, za njihovo zaščito pred družbenimi omrežji. »Čutim, da me ljudje morda niso sprejemali, da me niso razumeli, kot me razumejo zdaj. Mogoče so me nekateri videli le kot predsednikovo ženo, a stojim na svojih nogah, sem neodvisna, imam svoje zamisli.« Ne soglaša vedno, kaj dela in govori njen mož, »in to je v redu.« To je tudi temelj dobre zakonske zveze. »Svetujem mu in včasih posluša, včasih ne. To je v redu.«

Floridsko posestvo Mar-a-Lago Donalda in Melanie Trump. Foto: Barbara Kramžar

Dvajsetega januarja bo ves svet opazoval tudi, kako bo oblečena nekdanja slovenska manekenka, ki je dvajsetega januarja leta 2017 nosila svetlo modro obleko iz kašmirja Ralpha Laurena. Karkoli bo oblekla za zgodovinsko drugo inavguracijo, bo pritegnilo veliko pozornosti.