Posel z maskami odnesel še enega poslanca

Izgovor zakonitosti trga

Dvanajst centov provizije na masko si je obračunal poslanec CDU za posredovanje pri prodaji. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

CDU podpora pada

Posel z zaščitnimi maskami je očitno tako donosen, da se mu ne morejo upreti niti dobro plačani nemški poslanci. V zadnjih tednih je na dan priplaval že drugi primer pobiranja provizij v zameno za posredovanje pri prodaji zaščitnih mask. Poslanec krščanskih demokratov (CDU)je za posredovanje od prodajalca v žep pospravil kar 250.000 evrov. Prejem provizije je priznal in se zaradi zgražanja javnosti odločil končati politično kariero.Komaj pred nekaj dnevi so zaradi suma prejema kar prek 600.000 evrov provizije opravili hišne preiskave na trinajstih lokacijah, tudi pri prejemniku provizije poslancu bavarske CSU, že so nemški mediji razkrili ime še enega poslanca, ki se je finančno okrepil s posredovanjem pri prodaji mask. Petintridesetletni Lobel je provizijo prejel kot posrednik med kitajskima proizvajalcema Bricon in Sinopecin ter nemškimi kupci. V zameno za posredovanje je prejel kar četrt milijona evrov provizije. Ob dejstvu, da nemški zvezni poslanci v povprečju prejmejo okoli 10.000 evrov bruto plače na mesec, si je s provizijo precej izboljšal svoje prihodke. Nemški mediji poročajo, da je za vsak prodan kos prejel 12 centov provizije, maske pa naj bi prek njega kupili tudi v nekem domu za ostarele in zdravniškem združenju.Lobel je sprva provizijo označil kot tržno upravičeno plačilo in med drugim komentiral, da so bile maske težko dobavljive, a nujno potrebne, in da so bile cene tržne. A ko so njegovo dejanje začeli kritizirati tudi vidni predstavniki CDU – generalni sekretar strankeje ocenil, da gre za nemoralno izkoriščanje največje krize od druge svetovne vojne dalje – in ga pozvali k odstopu, je ploščo obrnil. Danes se je tako v pismu opravičil za zlorabljeno zaupanje, se zahvalil vsem, ki so ga doslej podpirali, in napovedal, da bo umaknil svojo kandidaturo na lokalnih volitvah v Mannheimu. Napovedal je tudi umik iz politike, a šele septembra. Do takrat bo opravljal svojo poslansko funkcijo v zveznem parlamentu. To je v javnosti sprožilo nemalo zgražanja in pozive, da bi moral dobro plačano funkcijo zapustiti nemudoma. Do jeseni bo poslanec namreč prejel še več kot 60.000 evrov.Že pred nekaj dnevi so nemški mediji razkrili, da je provizijo za posredovanje pri prodaji mask prejel poslanec CSU Georg Nüßlein. Šlo naj bi za prek 600.000 evrov provizije, ki naj bi jih po ocenah preiskovalcev prejel na račun svojega podjetja Tectum Holding. Tudi Nüßlein je že napovedal umik iz politike.Vprašanje, ki si ga analitiki postavljajo, je, ali bodo takšne afere oslabile CDU tik pred zveznimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo potekale jeseni. Javnomnenjske raziskave kažejo, da je podpora CDU začela padati. V zadnjih štirinajstih dnevih se je z okoli 37 zmanjšala na 33 odstotkov, kar je mogoče pripisati predvsem vse večjemu nezadovoljstvu Nemcev z dolgotrajno ustavitvijo javnega življenja zaradi pandemije. Šole, trgovine, kulturne in športne dvorane, restavracije – vse to je pretežno zaprto že od novembra oziroma decembra.Nemci si želijo normalizacije življenja, predvsem vrnitve vseh otrok v izobraževalne ustanove. Šolanje trenutno pretežno poteka doma ali pa učenci pouk obiskujejo izmenično. Vlada zdaj obljublja, da bi se lahko vsi otroci vrnili v šole še ta mesec. Vse upe v boju s covidom-19 pa zdaj polaga v pričakovano veliko dobavo cepiv do sredine aprila. Če največji vladni stranki CDU, ki ima v rokah tudi ministrstvo za zdravje, cepljenja ne bo uspelo pospešiti, bi se to lahko jeseni močno poznalo na volilnem rezultatu stranke.