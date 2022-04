Poskus, da se čas zavrti nazaj

V nadaljevanju preberite:

Nekaj dni pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji se je kitajska delegacija pod vodstvom veleposlanice Huo Yuzhen odpravila na turnejo po Osrednji Evropi. Huo, ki ima naziv »posebna predstavnica za sodelovanje med Kitajsko in osrednjo ter Vzhodno Evropo«, ima nalogo, da države, zbrane okoli foruma »16+1«, prepriča o tem, da je Kitajska zanesljiva partnerica in dobra vlagateljica v njihovo infrastrukturo in industrijo.

V naslednjih 16 dneh bo Hou Yuzhen obiskala osem držav. Na Češkem in Slovaškem je že bila, trenutno je na Madžarskem, nato pa bo obiskala Hrvaško, Slovenijo, Estonijo, Latvijo in Poljsko.

V Ljubljani bo imela priložnost občutiti povolilno vzdušje. Čeprav se je dosedanji slovenski premier Janez Janša vodstvu v Pekingu zameril z napovedjo odprtja tajvanskega predstavništva v Ljubljani, njegov odhod s čela vlade ne bo bistveno spremenil odnosov s Kitajsko.