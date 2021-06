Potrdili zakon o prepovedi promoviranja homoseksualnosti v šolah

Pred madžarskim parlamentom je v ponedeljek zvečer več kot 5000 ljudi protestiralo proti predlogu. FOTO: Marton Monus/Reuters

Madžarski parlament je danes potrdil predlog zakona, ki prepoveduje promoviranje homoseksualnosti v izobraževalnem procesu. Kritiki menijo, da gre za kratenje pravic pripadnikov LGBTQ. Parlament, v katerem ima večino desničarska stranka Fidesz premierja, je predlog potrdil s 157 glasovi in enim proti. Pred madžarskim parlamentom je v ponedeljek zvečer več kot 5000 ljudi protestiralo proti predlogu, ki je bil vključen v sklop zakonodajnih ukrepov proti pedofiliji in za zaščito otrok.Nevladne organizacije opozarjajo, da bodo s sprejetimi spremembami močno omejene svoboda izražanja in pravice otrok.Amnesty International je današnji dan označil za črn dan za pravice LGBTI na Madžarskem. »Podobno kot ruski zakon o propagandi bo nova zakonodaja dodatno stigmatizirala osebe LGBTI in njihove zaveznike. Ljudi, ki so že tako izpostavljeni sovražnemu okolju, bo izpostavila še večji diskriminaciji,« so sporočili.Ker so spremembe vključene v zakon proti zlorabam otrok, gre po mnenju AI očitno za nameren poskus madžarske vlade, da bi pedofilijo povezala z osebami LGBTI. AI ob tem poziva EU in države članice, naj načnejo to vprašanje na naslednjem zasedanju Sveta za splošne zadeve in zagotovijo, da bo EU varen prostor za osebe LGBTI.Zakon prepoveduje izobraževalne programe o istospolni usmerjenosti in oglaševanje na temo LGBT. Leta 2019 je vladajočo stranko razburil oglas Coca-Cole, ki je spodbujal strpnost do gejev. »Za zagotovitev zaščite pravic otrok pornografija in vsebine, ki prikazujejo spolnost za lastne namene ali spodbujajo odklon od spolne identitete, spremembo spola ali homoseksualnost, ne smejo biti na voljo osebam, mlajšim od 18 let,« piše v besedilu zakona.Pouk spolne vzgoje ne sme biti namenjen spodbujanju ločevanja med spoloma, spremembe spola ali homoseksualnosti, dodaja zakon. Po novem bodo prepovedane tudi knjige na temo homoseksualnosti. Priljubljeni filmi, kot so Dnevnik Bridget Jones, Harry Potter in Billy Elliot, bodo lahko na sporedu šele pozno zvečer z oznako za starejše od 18 let.