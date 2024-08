Potrjena nadomestna obtožnica proti Trumpu zaradi sprevračanja izida volitev

Zvezna porota v Washingtonu je včeraj potrdila nadomestno obtožnico proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki mu v zvezi s sprevračanjem izida predsedniških volitev 2020 očita ista kazniva dejanja kot uvodna potrjena lani, poroča portal Politico.

Vrhovno sodišče ZDA je na začetku julija razsodilo, da predsedniki ZDA uživajo imuniteto pred kazenskim pregonom za kazniva dejanja, ki so jih zagrešili v okvirju uradnih dolžnosti.

Kazniva dejanja ostajajo enaka

Posebni tožilec Jack Smith vztraja, da spodnašanje izida predsedniških volitev ne spada v uradne predsedniške dolžnosti in je sklical novo veliko poroto ter jo zaprosil za potrditev nadomestne obtožnice, v kateri je nekaj sprememb, vendar pa kazniva dejanja ostajajo ista.

Obtožnica Trumpu tako še vedno očita zaroto za prevaro vlade, zanikanje volilne pravice in koruptivno oviranje uradnega postopka.

»Nadomestna obtožnica, ki je bila predložena novi veliki poroti, ki pred tem ni obravnavala dokazov v tej zadevi, odraža prizadevanja vlade za spoštovanje in izvajanje odločitev vrhovnega sodišča in navodil za ponovno obravnavo,« je Smithova ekipa zapisala v sodni vlogi.

Nadomestna obtožnica bo najverjetneje še bolj zavlekla postopek proti Trumpu na zveznem sodišču v Washingtonu. Trumpova ekipa se bo namreč zagotovo pritožila in zahtevala razveljavitev te obtožnice.

Trump se je že ob prvi obtožnici izrekel za nedolžnega in je pregon označil za politično maščevanje. V torek je nadomestno obtožnico na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za smešno. »Da to počnejo takoj po naši zmagi na vrhovnem sodišču glede imunitete in še česa, je šokantno,« je zapisal Trump.

V novi obtožnici ni novih obtožencev

Nadomestna obtožnica večkrat poudarja politično in osebno naravo številnih Trumpovih dejanj v času po volitvah in 6. januarja 2021, ko so njegovi privrženci napadli zvezni kongres.

V novi obtožnici ni novih obtožencev, so pa črtane vse navedbe o domnevnem sostorilcu, ki je bil omenjen v prejšnji obtožnici, vendar ni bil imenovan. Politico poroča, da gre za nekdanjega uradnika ministrstva za pravosodje Jeffreyja Clarka.

Trump je tega želel imenovati na položaj vršilca dolžnosti pravosodnega ministra, ker je bil edini pripravljen trditi, da so bili izidi volitev lažni. Trump ga na koncu ni imenoval, ker so vsi vodje oddelkov ministrstva zagrozili s kolektivnim odstopom.

Trumpa za podobna kazniva dejanja kot v Washingtonu preganjajo tudi v zvezni državi Georgia, zvezni pregon zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše pa je floridska zvezna sodnica zavrnila, na kar se je Smith pritožil.

Trump je bil letos v New Yorku že obsojen za več kot 30 kaznivih dejanj ponarejanja poslovnih dokumentov, kazen pa mu še ni bila izrečena.