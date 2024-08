Trump ob obletnici umika iz Afganistana kritiziral Kamalo Harris in Bidna

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v ponedeljek ob tretji obletnici umika ameriške vojske iz Afganistana kritiziral demokratsko predsedniško kandidatko Kamalo Harris in predsednika ZDA Joeja Bidna ter ju obtožil, da sta kriva ponižanja in uničenja verodostojnosti države v svetu, poroča televizija ABC.

Biden je po kaotičnem umiku iz Afganistana leta 2021 izgubil večinsko podporo Američanov in si je ni več povrnil. Med umikom ameriške vojske se je poleg tega na letališču v Kabulu zgodil teroristični napad, v katerem je umrlo 13 ameriških vojakov in najmanj 170 afganistanskih civilistov.

»Ponižanje v Afganistanu, ki sta ga povzročila Kamala Harris in Joe Biden, je zlomilo ameriško verodostojnost in spoštovanje po vsem svetu. Nikoli ne bomo pozabili teh pogumnih bojevnikov. Spomin nanje bomo počastili tako, da bomo ponovno vzpostavili vlado, ki bo na prvo mesto postavila Američane,« je dejal Trump, ki je v Michiganu obiskal združenje nacionalne garde.

Umik iz Afganistana je pred koncem svojega mandata poskušal izvesti že Trump. FOTO: AFP

Kamala Harris je v sporočilu za javnost zapisala, da so padli vojaki najboljši predstavniki Amerike, ker so se žrtvovali za varnost sodržavljanov. »Izpolnila bom sveto dolžnost in poskrbela za vojake ter njihove družine, pri čemer bom vedno spoštovala njihove žrtve.«

Biden je medtem sporočil, da je 13 Američanov, ki so bili ubiti na kabulskem letališču, utelešalo pogum, predanost in nesebičnost. »Njim in njihovim družinam dolgujemo sveti dolg, ki ga nikoli ne bomo mogli v celoti odplačati, vendar si ne bomo nikoli nehali prizadevati. Nikoli ne smemo pozabiti ogromne cene, ki je bila plačana za našo svobodo,« je zapisal.

Umik iz Afganistana je pred koncem svojega mandata skušal izvesti že Trump, vendar mu je vojaški vrh to odsvetoval. Trumpova vlada je z afganistanskimi talibi dosegla sporazum o umiku ameriških sil iz države do 1. maja 2021, Bidnova vlada pa je umik izpeljala do konca avgusta istega leta.