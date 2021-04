Pouk, odporen proti virusu

V nadaljevanju preberite:

Okoli 700 okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh so potrdili v Franciji, ko je predsednik Emmanuel Macron konec marca napovedal nekajtedensko zaprtje šol. V Nemčiji naj bi se pouk preselil iz učilnic na splet, če bi bila sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev višja od 200. Podobne ukrepe so predvidele tudi druge evropske države. Izjema je Španija, kjer osnovnih in srednjih šol – tudi ob slabši epidemiološki sliki – niso zaprli od konca prvega vala.