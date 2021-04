Veljati začela spremenjena strategija cepljenja proti covidu-19

8.29 V ameriški tovarni uničenih 15 milijonov odmerkov cepiva Johnson & Johnson

V ZDA je bilo zaradi tovarniške napake uničenih 15 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson. V podjetju so v sredo potrdili, da so v tovarni v Baltimoru odkrili serijo cepiva, ki ni ustrezala zahtevanim standardom kakovosti, zato je niso »nikoli posredovali naprej na polnjenje in v zaključne faze proizvodnega procesa«. Napaka se je zgodila v tovarni Emergent Biosolutions, ki sicer za proizvodnjo tega cepiva še nima ustreznih dovoljenj s strani ameriških regulatorjev. Podjetje Emergent BioSolutions je sicer proizvodni partner tako podjetja Johnson & Johnson kot tudi AstraZenece. Cepivo slednje proti covidu-19 v ZDA še nima dovoljenja za uporabo. Kot poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška tiskovna agencija dpa, je o napaki najprej poročal ameriški New York Times. Po navedbah časnika naj bi šlo za človeško napako, in sicer naj bi zaposleni v tovarni po nesreči napačno zmešali sestavine. Pri Johnson & Johnson so kasneje potrdili zaplet, a točnega števila napačnih odmerkov niso potrdili. Obenem so zatrdili, da si še naprej prizadevajo pridobiti izredno dovoljenje za uporabo cepiva, proizvedenega v omenjeni tovarni. Tja bodo napotili dodatne strokovnjake, ki bodo »nadzorovali, usmerjali in pomagali pri proizvodnji«, so sporočili in dodali, da »kakovost in varnost ostajata glavni prioriteti«.Pri dobavah cepiva bodo zaradi napake v Baltimoru nastale zamude, je sicer še poročal New York Times, medtem ko so pri Johnson & Johnson zatrdili, da bodo tako več kot 20 milijonov odmerkov cepiva, predvidenih za dobavo ZDA v sredo, kot tudi 24 milijonov odmerkov, predvidenih za ZDA do konca aprila, dostavili po načrtih. V prvem polletju naj bi sicer ZDA dostavili kar 100 milijonov odmerkov. Cilj podjetja obenem ostaja do konca leta dobaviti več kot milijardo odmerkov cepiva. 19. aprila naj bi začeli svoje cepivo dostavljati tudi Evropski uniji, potem ko mu je Evropska agencija za zdravila prižgala zeleno luč v sredini marca. Unija se je z ameriškim podjetjem dogovorila za nabavo 200 milijonov odmerkov cepiva ter dodatnih opcijskih 200 milijonov odmerkov. Cepivo je prvo v EU, ki nudi učinkovito zaščito že po prvem odmerku, obenem ga je lažje hraniti.V Braziliji so zabeležili najbolj smrtonosen dan v pandemiji novega koronavirusa, saj je v 24 urah umrlo skoraj 4000 - natančneje 3869 - covidnih bolnikov, je v sredo zvečer sporočilo brazilsko ministrstvo za zdravje. Obenem je bil marec za Brazilijo daleč najhujši mesec pandemije doslej. Skupno so namreč v marcu potrdili kar 66.573 smrti zaradi covida-19 in tako več kot podvojili prejšnji rekord iz julija lani, ko je zaradi te bolezni umrlo 32.881 ljudi. Od začetka pandemije je skupaj umrlo že več kot 321.000 bolnikov s covidom-19. Kot je za AFP dejal zdravnik, nekdanji koordinator ekipe za odziv na pandemijo na severovzhodu Brazilije, »še nikoli v brazilski zgodovini nismo bili priča, da bi en sam dogodek ubil toliko ljudi«. Na južni polobli se zdaj bliža zima in virus se vse hitreje širi, Braziliji pa grozi »popolna nevihta«, je še dejal in opozoril, da »to ni grožnja le za Brazilijo, ampak za ves svet«. Povprečno število dnevnih covidnih smrti se je od začetka leta več kot početverilo in je ta teden znašalo 2976, kar je daleč največ na svetu. V sredo so poročali o novem rekordu, 3869 mrtvih.Eksplozija hujših oblik bolezni je preplavila bolnišnice in zdravnike prisilila, da sprejemajo grozljive odločitve o tem, komu bodo pomagali in komu ne, piše AFP. Strokovnjaki poslabšanje situacije v državi s kar 212 milijoni prebivalcev delno pripisujejo tamkajšnji lokalni različici virusa, znani po kratici P1. Ta naj bi bila ne le bolj nalezljiva, ampak nevarna tudi za tiste, ki so okužbo z originalnim sevom virusa že preboleli. Brazilski predsednikkljub hudim kritikam še naprej v veliki meri zavrača stroge protikoronske ukrepe, saj naj bi zaprtje povzročilo več škode kot sam virus. Cepljenje medtem napreduje počasi, doslej je bilo z enim odmerkom cepljenih okoli osem odstotkov prebivalstva, z obema pa le 2,3 odstotka, še piše AFP.Na Hrvaško bo odslej mogoče vstopiti tudi z negativnim hitrim testom. Tudi tisti, ki so preboleli covid-19 ali so se cepili, za vstop v južno sosedo ne bodo več potrebovali svežega PCR testa. Pogoje za vstop v državo ob tem spreminja Avstrija. Dnevni migranti bodo za vstop potrebovali negativen test, ki ne sme biti starejši od 72 ur.Izstop iz Slovenije je sicer v skladu s slovenskim odlokom, ki je začel veljati v ponedeljek in bo veljal do 12. aprila, mogoč le za tiste, ki so preboleli covid-19 ali pa so bili cepljeni, ter za posebne izjeme. Kot je v torek pojasnil notranji minister Aleš Hojs, se ljudi fizično ne da zapreti v državo, policija pa ima navodila, da v primerih, ko oseba ni ena od izjem in želi vseeno zapustiti državo, lahko ta plača globo in državo zapusti.Na Hrvaško bodo v skladu z odločitvijo hrvaške vlade brez potrebnega potrdila o opravljenem PCR testu od danes vstopili vsi, ki bodo dokazali, da so v zadnjih 180 dneh preboleli covid-19 ali se proti njemu cepili. Vstop bodo dovolili tudi potnikom, ki imajo potrdilo o cepljenju, tudi s cepivi, ki niso potrjena v EU, kot sta rusko ali kitajsko. Od drugega odmerka bo sicer moralo miniti najmanj 14 dni. Možen bo tudi vstop z opravljenim PCR testom, ki ni starejši od 48 ur, po novem pa tudi s hitrim, antigenskim testom. Izjema bo veljala za otroke do sedmega leta starosti, če potujejo s starši ali skrbniki, ki sami izpolnjujejo epidemiološke pogoje za vstop na Hrvaško.Zaradi zaostrovanja epidemiološke situacije pogoje za vstop v državo zaostruje tudi Avstrija. Nova pravila za vstop v severno slovensko sosedo bodo veljala za vse, ki mejo prehajajo redno iz poslovnih ali osebnih razlogov, to so dnevni in tedenski delovni migranti, študenti in šolarji. Tudi oni bodo namreč za vstop v državo bodo potrebovali negativen test, ki ne sme biti starejši od 72 ur, kot to velja tudi za ostale, ki želijo priti v državo. V nasprotnem primeru je treba v obvezno desetdnevno karanteno, ki se jo lahko prekine šele po petih dneh na podlagi negativnega hitrega ali PCR testa.Italija je pogoje za vstop v državo zaostrila v sredo. Kot pogoj je poleg že obveznega negativnega hitrega ali PCR testa, ki ni starejši od 48 ur, uvedla še obvezno petdnevno karanteno ter zatem ponovno testiranje. To velja tudi za tiste, ki so preboleli covid-19 ali so se cepili. Ta pravila pa bodo veljala najmanj do 6. aprila.Na Madžarsko medtem vstop tujim državljanom razen ob predhodni pisni odobritvi madžarske policije ni dovoljen. Tako je že od 1. septembra lani, navajajo na slovenskem veleposlaništvu v Budimpešti. Posebna ureditev velja tudi dnevne migrante iz sosednjih držav, ki na Madžarsko lahko vstopijo pod pogojem, da državo nato zapustijo v največ 24 urah in se gibljejo v največ 30-kilometrskem pasu od meje. Podobno velja tudi za vse, ki živijo v 30-kilometrskem pasu na madžarski strani in delajo v sosednjih državah.V Vatikanu se bo danes z obredi velikega četrtka začelo obeleževanje velikonočnega tridnevja, ki bo tako kot lani zaradi epidemije covida-19 in z njo povezanih omejitvenih ukrepov potekalo v okrnjeni obliki. Verniki bodo sicer lahko letos za razliko od lani prisotni na obredih v baziliki svetega Petra.Velikonočna vigilija na veliko soboto se bo zaradi nočne prepovedi gibanja, ki je v veljavi v Rimu, v baziliki začela že ob 19.30. V njej bo papež v nedeljo ob 10. uri daroval tudi velikonočno mašo, ki se bo sklenila s tradicionalnim blagoslovom Urbi et Orbi (mestu in svetu).Danes so začele veljati spremembe strategije cepljenja proti covidu-19, ki jih je vlada sprejela prejšnji teden. S spremembami se je nekoliko spremenil vrstni red prednostnih skupin za cepljenje, prav tako bodo začeli uporabljati cepivo AstraZenece tudi pri starejših od 65 let.V skladu z odločitvijo vlade, da zaradi poslabševanja epidemije za enajst dni omeji javno življenje, od danes pouk znova poteka na daljavo, z nekaj izjemami je znova prepovedana preprodaja blaga in storitve potrošnikom, zapirajo se terase lokalov. Od danes bo celoten izobraževalni proces, razen v šolah za učence s posebnimi potrebami, znova stekel na daljavo, vrtci bodo zaprti. Bodo pa v vrtcih in prvem triletju osnovnih šol zagotavljali nujno varstvo za otroke staršev, zaposlenih v kritični infrastrukturi in nekaterih poklicih, pomembnih za delovanje države in družbe.Zbiranje ljudi je dovoljeno le za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Prepovedane so vse prireditve, shodi, slavja in praznovanja, poroke so dovoljene, če so prisotne največ tri osebe. Gibanje ljudi je omejeno med 22. in 5. uro.Z nekaterimi izjemami je prepovedano prehajanje med regijami. Prečkanje meja regij bo za vse izjemoma dovoljeno na velikonočno nedeljo za obisk sorodnikov, pri čemer je dovoljeno druženje največ šestih oseb iz največ dveh gospodinjstev. Otroci do 15. leta v to omejitev ne štejejo. Pri obvezni nošnji mask na prostem je izjema rekreacija v naravi.Danes se zapirajo galerije, muzeji, knjižnice, arhivi in ograjeni parki, prepovedane so kulturne in kinematografske storitve, verski obredi se lahko izvajajo le brez navzočnosti vernikov. Na področju športa so dovoljeni le vrhunski šport in treningi članov reprezentanc. V javni upravi bodo zagotavljali le nujne storitve. Na sodiščih so preklicani vsi naroki v nenujnih zadevah, notarji bodo poslovali v času uradnih ur po predhodni najavi. Žičniške naprave ne bodo delovale, javni potniški promet bo deloval po počitniških voznih redih.