Požar v Sutjeski v BiH pod nadzorom, v Severni Makedoniji še vedno več aktivnih

Na jugovzhodu Bosne in Hercegovine so gasilci s pomočjo helikopterjev spravili pod nadzor požar v narodnem parku Sutjeska, ki pa še ni pogašen. V Severni Makedoniji se medtem še vedno spopadajo z vrsto požarov v naravi. Najhujši med njimi, pri gašenju katerega pomaga tudi slovenski helikopter, traja že več kot 20 dni, poročajo državni mediji.

Ogenj na območju narodnega parka Sutjeska sta v torek gasila po dva helikopterja entitete Republike Srbske in srbskega notranjega ministrstva, ki bodo danes nadaljevali gašenje.

Vodja civilne zaščite Republike Srbske Boris Trninić je za javno radiotelevizijo entitete RTRS davi povedal, da so v torek zvečer izbruhnili novi požari, saj gre za območje, kjer se ogenj zlahka širi, gašenje pa otežuje gost dim. Ocenil je, da razmere niso alarmantne in da naj bi pogorišče sanirali danes.

Pričakujejo še več požarov

S požari v naravi se že več tednov spopadajo tudi v Severni Makedoniji. Vodja makedonskega kriznega centra Stojanče Angelov je v torek po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia dejal, da se njihovo število ne zmanjšuje, glede na dosedanje izkušnje pa pričakuje dodatne požare.

V ponedeljek je bilo po njegovih besedah prijavljenih 37 požarov v naravi, do torka popoldne pa še 23. Pet od teh požarov so pogasili, osem so jih omejili, deset pa jih je še vedno aktivnih.

FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

Najhujši požar, ki traja že več kot 20 dni, je na območju občine Makedonski Brod v osrednjem delu države. Tja so v torek zjutraj poleg gasilcev ter pripadnikov policije in vojske, ki pomagajo pri gašenju, napotili tudi slovenski helikopter.

Helikopter Slovenske vojske s posadko je v Severno Makedonijo poletel v četrtek za obdobje sedmih dni. Slovenija se je klicu na pomoč Severne Makedonije prek mehanizma EU na področju civilne zaščite v zadnjem mesecu odzvala že tretjič.

Na Hrvaškem in v Črni gori so požare medtem spravili pod nadzor. V Dalmaciji in Istri so jih po navedbah Hrvaške gasilske zveze pogasili ali lokalizirali, na območju Podgorice pa so jih po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina lokalizirali ali spravili pod nadzor.