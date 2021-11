Pravica do dostojne smrti ne velja za vse enako

V nadaljevanju preberite:

Španija je marca kot šesta na svetu in četrta v Evropi legalizirala evtanazijo in pomoč pri samomoru. Zakon je začel veljati junija, prva evtanazija je bila izvedena že nekaj tednov pozneje v Baskiji. A če so v tej severni regiji oblasti naredile vse za hitro implementacijo zakonodaje, več mesecev pozneje v nekaterih avtonomnih skupnostih posamezniki s težko terminalno boleznijo, ki si želijo dostojnega konca, še vedno naletijo na ovire. Plat zvona bijejo zlasti v Madridu in Andaluziji.

»Vse te ovire imajo dramatične posledice. Za pomoč pri smrti se ljudje odločijo, ker je njihovo življenje neznosno. Podaljševanje tega obdobja je nehumano in nepravično,« je za Delo dejal predsednik Združenja za pravico do dostojanstvene smrti (DMD) Javier Velasco.