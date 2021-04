Pravnomočna sodba Ratku Mladiću 8. junija

General Ratko Mladić se rokuje z vojakom francoske tujske legije ob prihodu na pozneje propadlo srečanje treh vojskujočih se strani v Bosni 12. aprila 1993. FOTO: Reuters

Pritožbeni postopek na oprostitev za genocid še poteka

Sodniki Združenih narodov bodo 8. junija razsodili v pritožbenem postopku v primeru nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov, ki se ga je prijel vzdevek »klavec iz BiH«. Mladić je bil že obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida ter zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995.»Razsodba bo v Haagu 8. julija«, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili z Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča, ki je prevzel pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča za območje nekdanje Jugoslavije po njegovi razpustitvi.78-letni Mladić se je pritožil na dosmrtni zapor, na katerega so ga obsodili leta 2017 zaradi njegove vloge v pokolu v Srebrenici leta 1995, ki velja za najhujši zločin na evropskih tleh po drugi svetovni vojni. Vojska bosanskih Srbov je takrat umorila več kot 8000 Bošnjakov. Mladić je pred sodiščem sicer zatrjeval, da je bil proti svoji volji vključen v vojno v BiH, sodišče pa je označil za otroka zahodnih sil.Pritožilo se je tudi tožilstvo zaradi Mladićeve oprostilno sodbe, ki se nanaša na širše obtožbe za genocid. Pritožbeni postopek se je začel avgusta lani. Prvotno bi se moral že marca lani, a so ga prvič preložili zaradi Mladićeve operacije, nato pa zaradi pandemije covida-19.Ratka Mladića so ujeli leta 2011 po 16 letih bega. Obsodbo so mu izrekli leta 2017 po triletnem sodnem procesu. Mladić je bil vojaški obraz trojke, ki sta jo na politični strani predstavljala nekdanji jugoslovanski in srbski predsednikter nekdanji politični vodja bosanskih SrbovMilošević je umrl zaradi srčnega napada v svoji zaporniški celici v Haagu leta 2006, še preden se je končalo njegovo sojenje. Karadžić prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida v Srebrenici in drugih grozodejstev, potem ko so mu pritožbeni sodniki zvišali prvotno kazen 40 let zapora.