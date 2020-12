Prazniki kot uvertura v tretji val?

Nemčija podaljšala in zaostrila omejitve

Čeprav letos ne bo tradicionalnih božičnih tržnic, so v Avstriji sedanji ukrepi blažji kot v Sloveniji. Foto: Leonhard Foeger/Reuters



Na Hrvaškem jutri znani novi ukrepi



Za praznike tudi v Avstriji več izjem

Podobni ukrepi so v Italiji nazadnje veljali spomladi. Foto: Yara Nardi/Reuters



V Italiji se bo javno življenje ustavilo



Francozi bodo 24. decembra smeli z doma

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v samoizolaciji zaradi okužbe z novim koronavirusom. Foto: Yves Herman/Reuters

Strah pred tem, kako bodo na epidemiološko sliko vplivali prihajajoči prazniki, je prisoten v večini evropskih držav. Pretiravanje z druženjem ob koncu leta bi na začetku prihodnjega lahko privedlo do nove eksplozije števila okužb. V nadaljevanju sledi pregled ukrepov, ki jih evropske vlade nameravajo uvesti v času letošnjih praznikov.V Nemčiji so zaradi skoka okužb spremenili prvotne načrte o bolj sproščenih božičnih praznikih. Omejitve, ki so jih uvedli na začetku novembra, so podaljšali in dodatno zaostrili. Zaprli so vse nenujne trgovine, tokrat tudi trgovine z gradbenim in vrtnarskim materialom, ki so bile spomladi odprte. Zaprli so tudi frizerske salone. Odprte ostajajo trgovine z živilskimi izdelki, lekarne, drogerije, trgovine z ortopedskimi pripomočki in podobno. Od srede so zaprti tudi vrtci in šole. Nemška vlada bo staršem sicer zagotovila dodatne dni plačanega dopusta za varstvo otrok. Srečanja za božič bodo lahko potekala le v ožjem družinskem krogu in z največ petimi osebami, pri čemer otroci, mlajši od 14 let, v to niso všteti. V nekaterih zveznih deželah in regijah so zaradi zelo slabih epidemioloških razmer uvedli tudi omejitve gibanja po 20. ali 21. uri. Omejitve, ki veljajo za vso državo, bodo veljale najmanj do 10. januarja.»Noben ukrep ne more učinkovati, če jih ne spoštujemo prav vsi,« je na začetku današnje seje vlade dejal hrvaški premier. Napovedal je, da bo hrvaški štab civilne zaščite jutri sporočil nove ukrepe, ki bodo usmerjeni v »manjšo mobilnost in zmanjševanje druženja, saj bomo le tako v januar lahko vstopili v nekoliko boljših razmerah«. V hrvaških srednjih šolah so 14. decembra začeli izvajati pouk na daljavo, prav tako v nekaterih višjih razredih osnovnih šol. Pouk na daljavo bo potekal samo v tednu, ki je zadnji pred zimskimi šolskimi počitnicami. Te bodo trajale do 18. januarja. Potem se bo pouk nadaljeval v učilnicah. Notranji ministerje napovedal, da bodo te dni začrtali »določen predpraznični okvir«, čeprav se, kot je dejal, zavedajo, da ne obstaja ukrep, ki bo lahko nadomestil odločitev posameznikov za druženje ali potovanja v prazničnem času.V severni sosedi, kjer so drugo zaprtje gospodarstva in javnega življenja razglasili 9. novembra, bodo omejitve veljale najmanj do 6. januarja. Čeprav letos ne bo tradicionalnih božičnih tržnic, so sedanji ukrepi blažji kot v Sloveniji. Muzejev niso zaprli, delujejo knjižnice, dan pred božičem pa nameravajo odpreti tudi smučarske žičnice za lokalne prebivalce, živalske vrtove in botanične vrtove. A že v soboto vse Avstrijce, ki se vračajo domov iz rdeče obarvanih sosednjih držav, čaka obvezna desetdnevna karantena, po jutrišnjem sestanku med vlado in regionalnimi oblastmi pa se obeta tudi napoved o pobožičnih zaostritvah: zaprtju trgovin z življenjsko nenujnimi izdelki, saj se epidemiološka slika ne izboljšuje. Tudi v Avstriji so med 20. in 6. uro uvedli policijsko uro, ki pa ne bo veljala za božične praznike, ko bodo tudi izjemoma dovolili, da se bo v istem zaprtem prostoru brez mask in upoštevanja varnostnih razdalj zbralo do deset ljudi. Vsaj do božiča bodo odprte vse trgovine, medtem ko so hoteli in restavracije zaprti.Vlada premierado konca redakcije še ni uradno razglasila nove zaustavitve javnega življenja med prazniki, toda vse je kazalo, da je potrditev dekreta o tem samo še formalnost. Vladna ekipa se je po poročanju italijanskih medijev po večdnevnih pogajanjih namreč odločila za vso državo razglasiti najvišjo stopnjo ogroženosti, in sicer med 24. in 27. decembrom ter med 31. decembrom in 3. januarjem. V tem času bodo veljale najstrožje možne omejitve. To v praksi pomeni zaprtje vseh nenujnih trgovin, restavracij in barov ter prepoved potovanja tako znotraj dežel kot med njimi. Ugibalo se je, da naj bi dekret vseeno dovoljeval nekatere izjeme, med katerimi so obiski starejših družinskih članov. Podobni ukrepi so v Italiji nazadnje veljali spomladi. Zdaj je njihov namen preprečiti oziroma zmanjšati nevarnost za nastanek tretjega vala v prihodnjih mesecih.Virus se med Francozi še širi, čeprav so ga nekoliko omejili. A danes so iz Elizeja sporočili, da se je okužil predsednik, ki se je takoj umaknil v sedemdnevno delovno karanteno. Medtem ko naprej velja policijska ura med 20. in 6. uro, ko je treba gibanje v javnosti (odhod ali prihod na delovno mesto, k zdravniku, zaradi pomoči svojcem, sprehajanja psa ...) upravičiti, se je vlada odločila za izjemo: na božični večer bodo Francozi smeli zdoma, vendar naj bi bilo druženje omejeno na največ šest odraslih na skupno mizo. Na silvestrovo bo kot sicer veljala policijska ura, drugi premiki in javna združevanja pa bodo prepovedani. Verniki še smejo v cerkve, kjer bodo zaradi spoštovanja omejitev za božič opravili le več maš. Svaril stroke, da bi se božična »sproščenost« lahko vrnila kot bumerang, je veliko, enako tudi priporočil o večdnevni samoizolaciji pred medgeneracijskim druženjem.