Pred obalo Balija najverjetneje ostanki izginule podmornice

Še vedno poteka obsežna iskalna akcija izginule podmornice. FOTO: Sonny Tumbelaka/AFP

Indonezijske reševalne ekipe so pred obalo Balija našle dele, ki bi lahko pripadali od srede pogrešani vojaški podmornici . Oblasti domnevajo, da je podmornica najverjetneje potonila, s tem pa skoraj ni več možnosti, da bi našli preživele, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Med naplavinami sta bila steklenica z mazivom za periskop in del torpeda, ti deli pa ne bi ušli iz podmornice, če ne bi bila pod velikim pritiskom. »Predvidevamo, da so predmeti, ki so jih našli v bližini zadnje znane lokacije podmornice, del podmornice,« je danes povedal letalski maršalNa krovu v Nemčiji narejene podmornice, ki je v sredo sodelovala na vojaški vaji, je bilo 53 mornarjev. Zadnjič je bila v stiku s kopnim v sredo zjutraj, izginila pa je 95 kilometrov severno od Balija. Domnevajo, da je na globini okoli 600 do 700 metrov, zgrajena je bila za globino od 250 do 500 metrov.V uporabi je bila od leta 1981 in naj bi delovala do leta 2024. Strokovnjaki so po izginotju domnevali, da bi lahko imela posadka dovolj kisika še do danes zjutraj. Pri iskanju sta danes pomagala tudi avstralska bojna ladja in ameriško letalo. Čez dan pričakujejo še okrepitve iz Singapurja, Malezije in Indije.