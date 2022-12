Pred svilno cesto je nastala cesta energentov

V nadaljevanju preberite:

»Prosvetljeni človek razume, kaj je prav in kaj ne; neprosvetljeni človek razume, kaj se da dobro prodati.« Če bi se kitajsko politično vodstvo ravnalo po reku starodavnega modreca Konfucija, bi se po vsej verjetnosti že zdavnaj ponudilo za posrednika med Rusijo in Ukrajino. In to v vlogi prosvetljenega razsodnika, ki razume problem in ve, katera bi bila prava pot do njegove rešitve.

A glede na to, da sedi v Kremlju neprosvetljen vladar, ki dobro ve, kaj se da v tem trenutku dobro prodati, modri Kitajci ne bodo sprejeli vloge posrednikov, vse dokler ima Rusija dovolj plina in nafte, s katerima financira svoje napade na sosednjo državo. Kitajci morda celo vedo, kaj bi bilo prav in kako bi se vojna lahko končala, vendar sami sebe nočejo spraviti v položaj, da bi bil na eni strani sklenjen trajni mir, na drugi pa bi bil ogrožen njihov interes, kar zadeva energente.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je od Kitajske že večkrat zahteval, naj odigra bolj aktivno in vidnejšo vlogo posrednice – kot država, ki ima dobre odnose tako z Moskvo kot Kijevom, nedavno pa je celo napovedal, da bo na začetku prihodnjega leta odpotoval v Peking, da bi se o tem iz oči v oči pogovoril s kitajskim partijskim in državnim voditeljem Xi Jinpingom.