Predlog cepilnega potnega lista je na mizi

Evropska komisija je danes predlagala digitalni zeleni certifikat, ki naj bi omogočal varna prosta potovanja znotraj EU med pandemijo covida-19. Certifikat je dokazilo, da je bila oseba cepljena, da je prejela negativni rezultat testa ali da je prebolela covid-19. Dostopen bo tako v digitalni kot papirni obliki.Evropska komisija naj bi vzpostavila posebna »vrata«, ki bodo zagotavljala, da bodo certifikati lahko preverjeni povsod po EU. Države članice bodo sicer same odločale, do česa bodo upravičeni imetniki certifikata.Tak sistem bo omogočal, da bodo po EU potovali vsi, tudi osebe, ki niso bile cepljene. Države članice bodo imele opcijo, da sprejmejo certifikate, ki so bili izdani v povezavi s cepivi, ki niso bila odobrena v EU. Predlog Bruslja mora biti potrjen v svetu EU in v evropskem parlamentu.Certifikat bo imel QR-kodo, izdan bo v angleščini in nacionalnih jezikih. Bo brezplačen, izdali pa bi ga, denimo, lahko v bolnišnicah, centrih za testiranje ali pri zdravstvenih službah. Tisti, ki se nočejo ali ne morejo cepiti, bodo lahko potovali z negativnim testom, ki bo vnesen v certifikat. Veljala bodo stroga pravila varstva podatkov. Ti bodo lahko preverjeni samo z vidika avtentičnosti in veljavnosti.Predsednica evropske komisijeje izrazila pričakovanje, da bo do konca junija v EU uporabljenih že vsaj 400 milijonov odmerkov različnih cepiv. Ker bo med njimi v drugem četrtletju že 55 milijonov odmerkov cepiva Johnson & Johnson, ki zahteva le eno cepljenje, naj bi bilo sredi leta cepljenih že več kot 200 milijonov Evropejcev. Tako bo Unija na začetku poletja že blizu cilja o 70-odstotni precepljenosti odraslih državljanov EU.