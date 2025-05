Predsednikovi posli od Dubaja do Beograda

»Trumpova družina si prizadeva za dobičke na treh celinah,« se je New York Times lotil družinskih poslov republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Navaja, da sta sinova Don ml. in Eric v minulih tednih prepotovala svet, pri čemer sta naznanjala nove posle, od nekaterih naj bi imel korist tudi oče.

Med najnovejšimi poslovnimi pridobitvami družine Trump New York Times našteva luksuzni hotel v Dubaju, že drugi nebotičnik z luksuznimi stanovanji v Savdski Arabiji, posle s kriptovalutami v ZDA, golfišče in vile v Katarju ter zasebni klub v ameriški prestolnici Washington. »Česa takšnega še nismo videli,« časopis navaja mnenje zgodovinarja teksaške univerze Rice Douglasa Brinkleyja. Trumpova najstarejša sinova Eric in Don ml. sta »Trumpovo poslovno vizijo 2025« predstavljala tudi na Madžarskem, v Romuniji, Bolgariji in Srbiji. V tej državi naj bi družina s sodelovanjem Ivankinega moža Jareda Kushnerja načrtovala gradnjo hotela na državni zemlji, z Donom ml. se je srečal tudi predsednik Aleksandar Vučić.

Eric Trump vodi krovno družinsko družbo Trump Organization. Foto: Giuseppe Cacace/Afp

Res pa Američani še niso imeli predsednika, kot je Donald Trump, ki je po nekaterih ocenah vreden pet milijard dolarjev. Tudi v drugem mandatu se je odrekel predsedniški plači, celo novo plesno dvorano v Beli hiši namerava financirati s svojim denarjem in denarjem donatorjev. Iz Bele hiše domnevi o konfliktu interesov nasprotujejo tudi z navedbo, da je vse predsednikovo premoženje v skladu pod upravo njegovih otrok. Eric Trump je opozoril, da so številne od navedenih projektov začeli pred očetovo ponovno izvolitvijo, poleg tega pa naj bi gradili najbolj ikonične zgradbe sveta ter bili vodilni v digitalni revoluciji.

Njegov starejši brat Donald ml. je puščico sprožil v New York Times, ki je z veliko manjšo zavzetostjo raziskoval dvomljive posle sina prejšnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna. »Smešno je pričakovanje levičarskih medijev, da bi se moral zdaj zapreti v oblazinjeno sobo,« je dejal. »V tem primeru bi se lahko lotil slikanja, slišim, da je zelo donosen posel.« Hunter Biden je med očetovim predsedovanjem s svojimi po splošni oceni amaterskimi slikami služil tudi po pol milijona dolarjev, še prej brez izkušenj v energetiki sedel v upravnem odboru ukrajinskega energetskega podjetja Burisma, trgoval s kitajskimi podjetji blizu komunistične partije in drugimi po svetu.

Hunter Biden je v času predsedovanja svojega očeta svoje amaterske slike prodajal za pol milijona dolarjev na kos. Foto: Nathan Howard/Reuters

Luksuzni klub

Družina Biden po oprepričanju kritikov ni imela drugih poslovnih adutov od trgovanja z vplivom svojega najvidnejšega člana. Kritiki z druge strani ameriškega političnega odra pa bratoma Trump pripisujejo, da dobičke prinašata tudi očetu. Nekateri njuni partnerji naj bi se včlanili v luksuzni zasebni klub z nazivom Executive Branch, izvršna oblast, ki ga bodo kmalu odprli v washingtonski zgodovinski četrti Georgetown. Klub s članarino pol milijona dolarjev na osebo po prepričanju piscev članka nadaljuje tradicijo že nekdanjega hotela Trump International, kjer naj bi predsednik v svojem prvem mandatu zbiral privržence in donatorje. Prodal ga je luksuzni hotelski verigi Waldorf Astoria.

NYT med ustanovitelji kluba Executive Branch navaja Dona ml., sinova Trumpovega bližnjevzhodnega in vzhodnoevropskega pogajalca Steva Witkoffa, kriptoposlovneža Camerona in Tylerja Winklevossa, ki ju je pod prejšnjo administracijo preiskovala komisija za vrednostne papirje in borzo SEC, ter Trumpu naklonjenega lobista Jeffa Millerja. Predsednik Trump po pisanju New York Timesa pomaga s prireditvami za zbiranje sredstev v domačem Mar-a-Lagu, kjer je po selitvi v Belo hišo preživel že deset koncev tedna. »Na številnih so vključili politična zborovanja, ki plačujejo račune za njegovo družino,« sta domnevala novinarja Eric Lipton in David Yaffe-Bellany.

Donald Trump ml. je na velikonočno prireditev na vrtu bdele hiše pripeljal svoje otroke. Foto: Ken Cedeno/Reuters

Trumpovi privrženci washingtonski klub zagovarjajo, češ da je nujno imeti prostore v Washingtonu, kjer se lahko zbirajo »mlajši, hipsterski in Trumpu naklonjeni republikanci«. Republikanci »Maga« namreč zagovarjajo kulturno in ideološko bližino tudi v prostočasnem druženju. Ameriška politična in ideološka razdeljenost se še poglabljata, ko gre za posle, pa predsednik Trump pravi, da ta čas stavi predvsem na tuje investicije v ZDA. V začetku tedna je nemški Mercedes-Benz naznanil povečanje proizvodnje v svoji tovarni v Alabami.