Predsedniške volitve v Ugandi zaznamoval internetni mrk

Volišče v Kampali. FOTO: Baz Ratner/Reuters

Vojska je snemala dogajanje na volišču. FOTO: Sumy Sadurni/AFP

V Ugandi so danes potekale predsedniške volitve., ki vzhodnoafriško državo vodi od leta 1986, je izzval mlad, priljubljen glasbenik in poslanec v parlamentu s pravim imenom. Rezultati volitev bodo predvidoma znani v roku dveh dni.Ulice ugandske prestolnice Kampala so na volilni dan tihe, vojaška policija je v pričakovanju nemirov na mestne strehe namestila ostrostrelce, poroča Reuters. Ugandska vlada je včeraj do nadaljnjega izklopila internetne povezave, vsa družbena omrežja in komunikacijske aplikacije pa so prepovedali dan prej.Kljub temu Reuters poroča o dolgih vrstah volivcev, ki so se vile pred volišči. Okoli 80 odstotkov ugandskega prebivalstva, ki šteje 46 milijonov ljudi, registriranih volivcev je sicer le 17,7 milijonov, je mlajših od 30 let, kar pomeni, da še niso doživeli drugega predsednika od Musevenija.Bobi Wine je priljubljen predvsem med mladimi, zlasti v Kampali, predstavlja se kot borec proti korupciji, medtem ko mu Museveni očita, da ga podpirajo »tuje vlade in homoseksualci.« Museveni ima sicer trdno podporo vojske in policije, piše Reuters.V policijski represiji je bilo ubitih več deset Wineovih privržencev, številni opozicijski kandidati so bili aretirani. Museveni to sicer opravičuje s sklicevanjem na ukrepe proti širitvi epidemije koronavirusa, ki prepovedujejo javna zborovanja. Zaporna kazen zaradi domnevnega pozivanja k nasilju nad predsednikom je pred meseci grozila tudi Wineu, ki je v mesecih pred volitvami objavil reggae pesem z naslovom Volilni listič ali krogla, v kateri napoveduje, da bo revolucijo v državo prinesel ali prvi ali druga.