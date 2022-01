Prehodni pokal za Kremelj

V nadaljevanju preberite:

Poleg neširitve Nata in moratorija na pridružitev Gruzije in Ukrajine je ena od »temeljnih« ruskih varnostnih zahtev tudi vrnitev v stanje iz leta 1997, ko Severnoatlantsko zavezništvo še ni začelo sprejemati nekdanjih članic Varšavskega pakta in v njem še ni bilo Slovenije. Ali gre verjeti analitiku Dmitriju Treninu, da »obstaja sum, da so to dodatno rusko ključno zahtevo o vrnitvi v leto 1997 postavili zgolj zato, da bi jo lahko kasneje umaknili in pokazali pripravljenost na kompromis«?