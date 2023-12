Preiskava predsednika Bidna zaradi poslov sina Hunterja

Ameriški predstavniški dom je z večino republikanskih glasov podprl preiskavo demokratskega predsednika Joeja Bidna zaradi sumov bogatenja s pomočjo poslov sina Hunterja v tujini. Ta je namesto pričanja v kongresu na washingtonskem Kapitolskem griču organiziral tiskovno konferenco ter mu zato grozi še kazen zaradi zaviranja kongresne preiskave.

Prvi sin Hunter Biden republikance obtožuje zlorabe njegove odvisnosti od mamil v politične namene. Foto Kevin Dietsch Getty Images Via Afp

Z 221 republikanskimi glasovi za je predstavniški dom blagoslovil preiskavo milijonov ali celo desetin milijonov dolarjev za družino Biden iz Kitajske, Ukrajine, Rusije, Romunije in drugod, ki lahko prinese ustavno tožbo. Demokratski predsednik in člani njegove družine, poleg sina Hunterja še posebej brat James, bodo kongresnim preiskovalcem morali predati bančne izpiske, podrobnosti o posojilih, elektronsko in drugo dopisovanje ter vse drugo, kar bodo hoteli videti preiskovalci. Ti poročajo, da so že doslej odkrili več deset milijonov dvomljivih dohodkov družine vse življenje poklicnega politika, ki so jih za sumljive označile tudi banke.

Zdaj bodo republikanci morda vendarle dobili v roke podatke o dokumentih, ki jih je nekdanji senator iz Delawara in podpredsednik v administraciji predsednike Baracka Obame zadrževal doma brez pristojnosti zato, k temu bodo lahko prisilili tudi Državne arhive. Republikance še posebej zanima elektronsko in drugo dopisovanje predsednika in njegove družine pod številnimi psevdonimi.

Republikanski predstavnik James Comer išče bančne izpiske prve družine. Foto Drew Angerer Getty Images Via Afp

Demokrati svojega predsednika zagovarjajo, da je dober oče, ki je pomagal svojemu sinu v težavah, Biden je preiskavo proti sebi označil za neutemeljeno.. Kongres bi se moral po njegovem mnenju lotevati financiranja Ukrajine, Izraela in južne meje z Mehiko. »Namesto da bi ukrepali za boljše življenje Američanov, me napadajo z lažmi.« Njegov sin Hunter je svoje finančne in druge težave pripisal odvisnosti od mamil, kritike pa še vedno zanima, zakaj so ukrajinska, kitajska in druga podjetja plačevala milijone odvisniku z edino kvalifikacijo priimka podpredsednika države. Pravosodnemu ministrstvu in davčni upravi očitajo pomoč pri prikrivanju dvomljivih poslov v tujini.