Premier in Srebrna malina na sodišču

Predsednik vlade Federacije Bosne in Hercegovine Fadil Novalić je imel nadzor nad nakupom stotih neustreznih respiratorjev, izbrani dobavitelj, družba Srebrna malina, je bil določen vnaprej, je zatrdil tožilec v sodnem procesu, ki ga bo javnost lahko spremljala kar prek spletnega prenosa na youtubu.



Očitke, da so voditelji izkoristili pandemijo za protipravno bogatenje in zagotavljanje materialnih koristi prijateljem, je bilo zadnje leto mogoče slišati marsikje, ne le v Sloveniji. Toda v Bosni in Hercegovini so takšni očitki meso postali, saj se je začel sodni proces proti predsedniku vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću in drugim vpletenim v sporni nakup stotih kitajskih respiratorjev v vrednosti 5,3 milijona evrov, o katerih se je pokazalo, da so neuporabni pri zdrav­ljenju obolelih za covidom-19.

Ponudnika izbrali kar s SMS-sporočilom?

Poleg premiera Novalića, ki ga slovenska poslovna javnost pozna kot nekdanjega direktorja podružnice slovenskega Cimosa v BiH, so se na zatožni klopi znašli še nekdanji direktor Federalne uprave civilne zaščite Fahrudin Solak, lastnik družbe Srebrna malina Fikret Hodžić in federalna ministrica za finance Jelka Miličević.



Obtožnica jih bremeni, da so na škodo proračuna in v svojo korist obšli zakon in nabavili nedelujoče respiratorje ter zaščit­no opremo. Tožilec je napovedal, da bo dokazal, da so pristojni postopke usmerjali tako, da je dobavitelj respiratorjev lahko postal Fadil Hodžić oziroma njegova družba za pridelavo sadja in zelenjave ter trgovino, imenovana Srebrna malina. Odločitev o izbiri dobavitelja so pristojni po zagotovilih tožilstva sprejeli kar s SMS-sporočilom.

Sodijo mu za respiratorje, nabavlja cepiva

Zadeva respiratorji se je začela lani spomladi. Tožilstvo je konec maja za vse vpletene zahtevalo pripor, a je sodišče to zahtevo zavrnilo. Od tedaj do januarja letos so s tožilstva večkrat poročali o političnih pritiskih in poskusih oviranja preiskave. Odvetniki Novalića in drugih soobtoženih seveda zavračajo očitke iz obtožnice ter vztrajajo, da je bil nakup respiratorjev v celoti izpeljan zakonito. Sojenje premieru Novaliću je prvi sodni proces, ki ga javnost lahko spremlja v živo na youtubu.



Novalić, ki čaka na nadaljevanje sojenja za zlorabe pri nabavah respiratorjev marca, dejavno sodeluje tudi pri nabavi cepiv. BiH, ki ima zaradi svoje administrativne ureditve kar 13 zdravstvenih ministrov, je ena od redkih evropskih držav, ki še niso začele množično cepiti prebivalstva.