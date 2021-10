Preprečitev nove velike krize odvisna predvsem od politične volje

V nadaljevanju preberite:

Eden od glavnih naukov pandemije covida-19 je, da uspešen boj proti podobnim zdravstvenim grožnjam zahteva resnično globalne rešitve. Toda to spoznanje še ne pomeni, da bo pot do rešitev lahka. Na koncu bo vse odvisno od tega, ali bodo vlade opravile svojo nalogo.

»Za preprečitev oziroma omejitev velike zdravstvene krize so nujni kombinacija tehničnega znanja, razmišljanja zunaj ustaljenih okvirov, pripravljenosti na izredne dogodke in politične volje,« je prepričan Hans P. Kluge, regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo, ki se je ta teden udeležil neformalnega srečanja zdravstvenih ministrov EU na Brdu pri Kranju.

Prav zadnja od naštetih sestavin je po njegovih besedah ključna, saj brez tega ni mogoče ničesar narediti. »Brez politične volje in, kar je najpomembneje, podpore ter sodelovanja državljanov nobena količina znanosti ne more preprečiti naslednje velike krize.«