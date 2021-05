Presezimo balkansko miselnost, da je dobro, da sosedu pogine krava

V nadaljevanju preberite:

Kako kljub opazni širitveni utrujenosti Evropske unije v Beogradu razmišljajo o svoji evropski prihodnosti. Upov, da bodo nekoč vendar postali članica razširjene evropske družine, niso opustili. Ob tem pa zunanji minister največje države na Zahodnem Balkanu Nikola Selaković ne skriva, da bodo v Srbiji še naprej gojili tesno prijateljstvo in jekleno zavezništvo z velikima silama Rusijo in Kitajsko. Minister Selaković, ki se danes mudi na obisku v Sloveniji, si precej obeta tudi od gospodarskega in političnega sodelovanja z našo državo.