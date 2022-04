Pri šestem svežnju tudi naftni embargo ne bo tabu

V nadaljevanju preberite:

EU načrtuje nov sveženj sankcij, s katerim bi povečala pritisk na režim v Moskvi in zvišala ceno ruske vojaške agresije v Ukrajini, ki se je začela pred skoraj dvema mesecema. Največ zadržkov do ukrepov na področju energentov je v Nemčiji in na Madžarskem.

Tako kot pri plinu si tudi pri nafti evropske države prizadevajo za več pri drugih dobaviteljih. Za Rusijo so največji Irak, Nigerija, Savdska Arabija, Kazahstan in Norveška. S tem bi se stroški embarga na rusko nafto za EU znižali.