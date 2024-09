Pri severnih sosedih kaže na zmago skrajne desnice

V nadaljevanju preberite:

Do jutri zvečer bo lahko 6.346.029 avstrijskih volivcev glasovalo za nove člane spodnjega doma parlamenta. Za prvo mesto se potegujeta zdaj vladajoča zmerna in opozicijska skrajna desnica, saj se prvič v zgodovini druge republike zmaga nasmiha stranki, ki so jo dobrih deset let po uradni zmagi nad nacizmom ustanovili nekdanji pripadniki enot SS.

Po enajstih letih bodo Avstrijci spet imeli redne parlamentarne volitve. Leta 2007 so šli predčasno na volišča, ker je takrat sveži in mladi voditelj ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurz izstopil iz vladajoče koalicije z vodilnimi socialdemokrati (SPÖ), pred petimi leti pa so morali predčasno glasovati zaradi razvpite afere Ibiza, ki je odnesla iz vlade svobodnjake (FPÖ). Zadnja štiri leta jim je vladala koalicija ÖVP in Zelenih, ki so leta 2019 s skoraj 14 odstotki glasov dosegli svoj doslej najboljši volilni rezultat. Največ koristi od afere je na prejšnjih volitvah imela ljudska stranka, toda na njeno vodstvo so se kmalu zgrnili korupcijski škandali in vzpenjajoči se zvezdnik avstrijske politike Sebastian Kurz se je moral posloviti.