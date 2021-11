Slovenska vojska na pomoč covidnim bolnišnicam s štirimi zdravstvenimi ekipami

08.00 Na Hrvaškem od danes obvezno izpolnjevanje pogoja PCT za državni in javni sektor

Na Hrvaškem so zaradi poslabšanega epidemiološkega stanja z današnjim dnem uveljavili izpolnjevanje pogoja PCT za državni in javni sektor. Potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju bodo morali imeti poleg zaposlenih tudi obiskovalci državnih in javnih ustanov. Uradniki, uslužbenci in zaposleni v državnih in javnih službah morali izpolnjevati pogoj PCT pri vstopu v prostore državne, regionalne, lokalne in javne uprave, kot tudi v ustanove in podjetja, ki so v lasti države ali lokalne samouprave, vključno z hrvaškimi oboroženimi silami in letališči, je pretekli teden napovedal podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović. Tisti, ki se ne želijo cepiti ali niso prebolevniki, se bodo morali testirati najmanj dvakrat tedensko pred prihodom na delovno mesto. Covidno potrdilo ali drugo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT bo obvezno tudi za vse, ki obiskujejo državne in javne ustanove. Obstajajo tudi izjeme. Gre za študente na univerzah, razen če se fakultete ne bodo odločile drugače. Izjeme so tudi učenci in dijaki, mlajši od 16 let, kot tudi osebe, ki spremljajo otroka v vrtec in šolo. Izjema bodo tudi uporabniki poštnih storitev, ki morajo prevzeti pošto, da ne bi imeli pravnih posledic. Na Hrvaškem so sicer že prejšnji mesec uveljavili pogoj PCT za vse zaposlene v zdravstvu in socialni oskrbi.

07.08 V Španiji in na Portugalskem kljub visoki precepljenosti narašča število okužb

Tudi v Španiji in na Portugalskem kljub visokemu deležu precepljenega prebivalstva počasi narašča število novih okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je v ponedeljek v Španiji znašala 48, na Portugalskem pa skoraj 100, poročajo oblasti v teh dveh državah. Še pred mesecem dni je bila sedemdnevna incidenca v Španiji 18 okužb na 100.000 prebivalcev, na Portugalskem pa okoli 40, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V Španiji je sicer proti covidu-19 polno cepljenih skoraj 80 odstotkov ljudi, na Portugalskem pa skoraj 90 odstotkov. V obeh državah je v veljavi bolj malo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Epidemiološke razmere v državah na Iberskem polotoku so precej boljše od razmer v večini drugih evropskih držav, vključno s Slovenijo.

Na Portugalskem je cepljenih skoraj 90 odstotkov ljudi. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

07.00 Južna Avstralija z obveznim cepljenjem za šolsko in otroško varstvo

V Južni Avstraliji se uvaja ukrep glede obveznega cepljenja, ki bo prisililo vse osebje in prostovoljce v šolah in centrih za varstvo otrok, da dobijo vsaj prvo dozo cepiva do 10. decembra, piše britanski Guardian. Med izjeme pa spadajo osebe, ki se ne smejo cepiti zaradi zdravstvenih izjem, študente, starše ali skrbnike, ki odhajajo oz. pobirajo otroke ter naključne obiskovalce v šoli. Vlada je tudi dejala, da bo nošenje mask za odrasle in srednješolce v šolah ostalo neobvezno. Minister za izobraževanje John Gardner je ob napovedi novega ukrepa dejal, da gre za pomemben korak, da »zagotovimo, da bomo lahko zaščitili naše otroke«.

06.00 Robert Carotta: V najslabšem scenariju bomo potrebovali 330 intenzivni postelj

Robert Carotta, koordinator bolnišničnih postelj za covid-19 Robert Carotta je v sinočnjih Odmevih, kot povzema MMC, pojasnil, da je glede trenutnih razmer zaradi koronavirusa pri nas pesimističen. Kot je povedal, vse projekcije kažejo, da bo vrh epidemije prihodnji teden 24. novembra. »V najslabšem scenariju bomo pravzaprav potrebovali 1300 postelj, 1300 hospitalizacij, od tega po najslabšem scenariju 330 intenzivnih. Torej, če računamo 290, kar imamo zdajle v načrtu za maksimalno zasedene kapacitete, jih do 330 še nekaj manjka.« Dejal je, da bodo ta teden poskušali najti še teh 40 oz. 50 manjkajočih postelj, ki jih bodo potrebovali v primeru najslabšega scenarija.

Covid oddelek na UKC, Ljubljana. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Že zdaj je večina manjših bolnišnic v kriznem upravljanju in izvajal izključno samo še urgentno dejavnost. Rezerve so po njegovih besedah v obeh največjih bolnišnicah, tudi še v Celju in verjetno tudi nekaj še v Novem mestu. Po njegovih besedah bo v praksi to pomenilo, da se bodo operacijski bloki, operacijske dvorane spremenile v intenzivne enote. »Ko bodo bolnišnice na okopih, potem bomo dejansko zmožni in lahko izvajali samo še nujno od nujnega, kar se tiče covida in necovida,« je opozoril. Ne ve, kje je skrajna točka, da zdravstveni sistem pri nas sploh še vzdrži, da pa petkovi dogodki pred urgenco v Mariboru kažejo, da se lahko zahvalimo »samo strahotni iznajdljivosti, empatiji, profesionalnosti osebja UKC-ja Maribor, vključno s predstojnikom Prosenom, , da se nam ni že v Mariboru zgodil Bergamo.«

00.30 Pri zdravljenju in negi covidnih bolnikov bo pomagala tudi Slovenska vojska

Pri zdravljenju in negi covidnih bolnikov bo pomagala tudi Slovenska vojska s svojimi zmogljivostmi. Ta je danes s štirimi vojaškimi zdravstvenimi ekipami z 20 pripadniki priskočila na pomoč covidnim bolnišnicam, ki imajo zaradi visokega števila hospitaliziranih bolnikov težave z zagotavljanjem kadra. Prav tako bo vojska UKC Maribor posodila medicinsko opremo za spremljanje življenjskih funkcij bolnikov.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vojaške zdravstvene ekipe bodo pomagale v obeh univerzitetnih kliničnih centrih ter v celjski in novomeški bolnišnici. V vsako od bolnišnic je napoten zdravstveni tim, ki ga sestavljajo diplomirana medicinske sestra, zdravstveni tehnik oz. srednja medicinska sestra, bolničar in dva vojna reševalca. Glede na potrebe bodo delali na intenzivnih covidnih oddelkih, oddelkih urgentne medicine in drugih bolnišničnih oddelki. Večina pripadnikov medicinskega kadra je iz vojaške zdravstvene enote, bojni reševalci pa so pripadniki 1. oz. 72. brigade Slovenske vojske, v današnji izjavi za medije ob prihodu ekipe v ljubljanski univerzitetni klinični center (UKC) pojasnil poveljnik logistične brigade polkovnik Franjo Lipovec.