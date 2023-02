Prihodnost, ki čaka v zaporu

V nadaljevanju preberite:

»Čas je kontinuirano zaporedje obstoja in dogodkov, ki potekajo v na videz nepovratnem zaporedju – iz preteklosti skozi sedanjost v prihodnost … Ob treh komponentah prostora se čas pogosto imenuje četrta dimenzija.« Tako piše v enciklopediji, ki sem jo morala odpreti, da bi preverila, v katerem času pravzaprav živimo. V 21. stoletju? Ali leta 2023 pred novo ero?

Že dolgo se sprašujem, ali to »zaporedje obstoja in dogodkov« vedno poteka iz preteklosti v prihodnost ali pa morda kdaj naredi preobrat in svet preprosto povleče iz sedanjosti v preteklost. Davno preteklost, ko so se ljudje bojevali za zemljo, se med seboj ubijali kot zveri, zakone pa krojili z orožjem in silo.