Osumljenca za umor poslanke v Minnesoti aretirali, skrival se je v gozdu

V ZDA so včeraj pridržali osumljenca za umor demokratske poslanke in nekdanje predsednice predstavniškega doma Minnesote Melisse Hortman in njenega moža. Osumljenec, 57-letni Vance Luther Boelter, se ni upiral, je pojasnila policija.

Hortmana sta bila v soboto umorjena v kraju Brooklyn Park, v 15 kilometrov oddaljenem Champlinu pa sta bila ustreljena državni senator John Hoffman in njegova soproga. Preiskovalci menijo, da sta bila napada politično motivirana. Prepričani so, da je osumljenec deloval sam, poroča ameriška televizija CNN.

Po poročanju lokalnih medijev je napadalec obtožen dveh umorov in dveh poskusov umora.

Iskalna akcija je trajala 43 ur in v njej je sodelovalo več sto detektivov, je pojasnila policija. Osumljenca so obkolili in prijeli v gozdu, kjer se je skrival. Oblasti trdijo, da je bil oblečen v policijsko uniformo, ki je bila tako zelo podobna dejanski uniformi organov pregona, da je večina civilistov ne bi mogla razlikovati, je poročal Guardian.

Guverner zvezne države Minnesota Tim Waltz je njegovo dejanje že takoj označil za politično motivirano, na novinarski konferenci pozneje je še poudaril, da so njegova dejanja spremenila to zvezno državo.

Osumljenec je, kot je včeraj poročal Reuters, pobegnil s kraja dogodka, potem pa zapustil vozilo, podobno policijskemu terencu, v katerem so policisti našli nekakšen manifest s seznamom tarč drugih politikov in institucij, med njimi so bili ustanove, kjer lahko ženske opravijo splav, ter zakonodajalci v Minnesoti in drugih zveznih državah, je poročala CNN. Na seznamu so bili menda tudi Hortmanova in Hoffman s partnerjema.

Oblasti so s sobotnim streljanjem zaslišale tudi Boelterjevo ženo in druge družinske člane, FBI pa je razpisal nagrado v višini do 50.000 dolarjev za informacije, ki bi pripeljale do njegove aretacije in obsodbe.

Sinoči je ameriška senatorka Amy Klobuchar delila izjavo poškodovane Yvette Hoffman, v kateri je izrazila hvaležnost za podporo javnosti. »John trenutno prestaja številne operacije in je vsako uro bliže temu, da se reši,« je zapisala v besedilu, ki ga je Klobucharjeva objavila na družbenih omrežjih. »Dobil je devet strelov, jaz sem jih osem in oba imava neverjetno srečo, da sva živa. Izguba Melisse in Marka nas je vse zelo potrla.«