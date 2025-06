Policija v Minnesoti še išče osumljenca, našli seznam še drugih tarč

Ameriška policija in FBI nadaljujeta iskanje strelca, ki je včeraj v Minessoti ubil demokratsko poslanko Mellisso Hortman in njenega moža. Guverner Tim Walz je napad označil za politično motiviranega. Osumljenec, identificiran kot 57-letni Vance Luther Boelter, se je izdajal za policista in je po navedbah organov pregona ustrelil in ranil tudi demokratskega senatorja Johna Hoffmana in njegovo soprogo.

Osumljenec je, kot poroča Reuters, pobegnil s kraja dogodka, potem pa zapustil vozilo, podobno policijskemu terencu, v katerem so policisti našli nekakšen manifest s seznamom tarč drugih politikov in institucij.

Boelter naj bi veljal za oboroženega in nevarnega ter naj bi se še vedno nahajal na območju Minneapolisa in St. Paula, je na novinarski konferenci povedal predstavnik urada za preiskovanje kaznivih dejanj v Minnesoti Drew Evans in dodal, da je za določitev motiva še prezgodaj.

Osumljenec je bil povezan z evangeličanskimi službami in je trdil, da je varnostni strokovnjak z izkušnjami na območju Gaze in v Afriki, je razvidno iz spletnih objav in javnih evidenc, ki jih je pregledal Reuters. Na spletu se je opisal tudi kot nekdanji uslužbenec podjetij, ki se ukvarjajo s strežbo hrane, leta 2016 pa ga je Walzov predhodnik imenoval v svetovalni guvernerjev odbor za razvoj delovne sile, je razvidno iz državnih evidenc.

V soboto okoli 6. ure zjutraj je Boelterjev sostanovalec prejel njegovo sporočilo, v katerem je napisal, da bo morda kmalu umrl. FOTO: Stephen Maturen/Afp

Kot je še objavil Reuters, je 59-letni David Carlson, ki živi z Boelterjem živi v skupni hiši v Minneapolisu, povedal, da ga je nazadnje videl v petek zvečer. V soboto okoli 6. ure zjutraj je prejel Boelterjevo sporočilo, v katerem je napisal, da bo morda kmalu umrl.

Seznam, ki so ga našli v vozilu, je vseboval približno 70 imen, med njimi so bili tudi ustanove, kjer lahko ženske opravijo splav, ter zakonodajalci v Minnesoti in drugih zveznih državah, je poročala televizija CNN. Na seznamu Hortmanova in Hoffman s partnerjema.

ABC News, ki se prav tako sklicuje na predstavnike organov pregona, je med imeni na seznamu navedel še več deset demokratov iz Minnesote, med njimi Walza, predstavnice ZDA Ilhan Omar, senatorke Tine Smith in generalnega državnega tožilca Minnesote Keitha Ellisona.