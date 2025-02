V Washington Postu bodo mnenja lahko pisali le še o dveh temah

Lastnik Washington Posta Jeff Bezos, je znotraj in zunaj te ugledne medijske hiše dvignil veliko prahu z odločitvijo o korenitih spremembah na mnenjski strani uglednega časopisa. Kot je napovedal tudi na platformi X, bodo odslej osredotočena na dva temeljna stebra: osebne svoboščine in svobodne trge. Ker sta po njegovem ti dve področji v trenutnem medijskem prostoru premalo zastopani, želi zapolniti vrzel.

Verjame, da so tradicionalne mnenjske rubrike, ki vsakodnevno prinašajo raznolika mnenja, zastarele, in da jih je že nadomestil internet. S preobrazbo želi Bezos poudariti ameriška načela svobode, ki po njegovem mnenju spodbujajo ustvarjalnost, inovacije in blaginjo. Bezosova najava je doživela mešane odzive: pozdravili so jih Elon Musk in nekateri konservativci, nezadovoljstvo pa izrazili številni zaposleni. Nove smernice so povzročile tudi odhod urednika mnenjske strani Davida Shipleyja, čigar odločitev Bezos spoštuje, napovedal pa je iskanje novega urednika, ki bo novim smernicam popolnoma predan. Mnogi se sprašujejo, ali bo ta nova usmeritev resnično prispevala k bogatenju javnega diskurza, ali pa bo le še dodatno polarizirala že tako razdeljeno ameriško javnost. Številni bralci časopisa so v spletnih komentarjih že napovedali odpoved naročnin.