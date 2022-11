Princ Bin Salman v ZDA prejel imuniteto pred tožbo

Sodišče v ZDA je odločilo, da ima savdski kronski princ Mohamed bin Salman imuniteto pred tožbo zaradi umora novinarja Džamala Hašodžija, glasnega kritika vlade v Rijadu, ki je bil oktobra 2018 umorjen na savdskem konzulatu v Istanbulu. Ameriški obveščevalci sumijo, da je princ bin Salman naročil umor, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ameriško zunanje ministrstvo je v sodni dokumentaciji navedlo, da ima princ Mohamed bin Salman imuniteto zaradi svoje nove funkcije – septembra je bil namreč imenovan za savdskega predsednika vlade.

»Doktrina imunitete voditelja države je dobro uveljavljena v običajnem mednarodnem pravu,« so navedli odvetniki s pravosodnega ministrstva ZDA v dokumentu, ki je bil vložen na okrožnem sodišču za okrožje Columbia.

37-letni savdski kronski princ zanika kakršno koli vlogo pri umoru Hašodžija, vendar je Bidnova administracija kljub odločitvi sodišča želela poudariti, da takšna sodba ne pomeni njegove nedolžnosti, poroča britanski BBC.

Hašodžijeva nekdanja zaročenka Hatice Cengiz pa je v odziv na odločitev sodišča na twitterju zapisala, da je »Džamal danes ponovno umrl«.

Oblasti v Savdski Arabiji so sporočile, da je bil nekdanji novinar časnika Washington Post ubit v »spodleteli operaciji« s strani skupine agentov, ki naj bi ga prepričali v vrnitev v kraljevino.

Vendar so ameriški uradniki povedali, da je ameriška obveščevalna agencija Cia »s srednjo do visoko stopnjo gotovosti« ocenila, da je bil savdski kronski princ vpleten v umor, ki je povzročil razburjenje po vsem svetu in povzročil veliko škode njegovemu ugledu.

Marca so ameriške varnostno-obveščevalne službe objavile dolgopričakovano poročilo – glavnino dela je opravila Cia – o odgovornosti savdskega dvora za umor novinarja Džamala Hašodžija na konzulatu Savdske Arabije v Istanbulu oktobra 2019.

Kot je v portretu Mohameda bin Salmana zapisal novinar Dela Boštjan Videmšek, se je Hašodži, kolumnist Washington Posta (imel je tudi ameriško državljanstvo) in vplivnega spletnega portala Middle East Eye, po nekaj letih »premirja« s savdskimi oblastmi zaradi svojega kritičnega pisanja o brutalni vlogi Savdske Arabije v vojni v Jemnu zameril predvsem mlademu in neustavljivo povzpetniškemu prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu.

»Kronski princ, ki je postal znan pod kraticami MBS, je še kot obrambni minister in prvi človek vseh varnostnih in obveščevalnih struktur v državi tako rekoč osebno vodil savdsko uničevanje Jemna,« je zapisal Videmšek.