Prodali zgradbo nekdanje SFRJ v New Yorku

Države naslednice nekdanje Jugoslavije so včeraj podpisale pogodbo o prodaji poslopja na 5. aveniji Manhattna v New Yorku, ki je služila kot sedež misije Jugoslavije pri Združenih narodih, za 50 milijonov dolarjev. Toliko je znašala cena tudi po požaru leta 2018, ko je bila zgradba obnovljena

Po razpadu nekdanje Jugoslavije so bili v poslopju srbski diplomati misije pri ZN, ki so za STA neuradno potrdili, da imajo čas za selitev v nove prostore v naslednjih štirih mesecih.

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da bo Ljubljani ob prodaji pripadlo 14 odstotkov cene, to je sedem milijonov dolarjev. To je v skladu s 3. členom priloge B sporazuma o vprašanjih nasledstva. S podpisom pogodbe je začel teči 120-dnevni rok za predajo nepremičnine kupcu in nakazilo kupnine.

»Podpis pogodbe za prodajo nepremičnine misije nekdanje SFRJ v New Yorku, 20 let po podpisu Sporazuma o vprašanjih nasledstva in pet let po odločitvi držav naslednic, da jo skupaj prodajo, je vsekakor velik uspeh. Celoten postopek skupne prodaje je bil precej zapleten in dolgotrajen, potrebno je bilo veliko usklajevanj med državami naslednicami, nepremičninsko agencijo in odvetnico,« so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.

Objekt je vse od razpada nekdanje skupne države uporabljala Srbija za potrebe svojega diplomatskega predstavništva. Zgradba, ki leži neposredno nasproti Centralnega parka, je bila zgrajen leta 1905, zasnovala sta jo arhitekta Warren in Wetmore, ki sta med drugim projektirala tudi znameniti Grand Central Terminal v New Yorku. Gre za zadnjo še ohranjeno palačo Corneliusa Vanderbilta.

Bogato opremljena notranjost

Nekdanja SFRJ je zgradbo kupila leta 1946, pri čemer so sredstva za nakup v pretežnem delu zbrali izseljenci na čelu s slovensko-ameriškim pisateljem Louisom Adamičem. Objekt je nekdanja SFRJ ves čas uporabljala za predstavništvo pri ZN v New Yorku.

Spomeniško zaščiteno poslopje je leta 2018 zajel požar zaradi dotrajane infrastrukture. Po obnovi so poslopje vrnili nazaj na trg z isto ceno 50 milijonov dolarjev kot pred požarom. FOTO: arhiv MZZ

Uporabna površina zgradbe znaša približno 1.500 kvadratnih metrov, objekt ima pet nadstropij in klet. V njem se nahaja 26 sob, sedem kopalnic, dve dvigali ter 14 kaminov. Notranjost je izjemno bogato opremljena, saj se v objektu nahaja več umetniških del, zlasti slike in tapiserije, stenske in stropne štukature ter poslikave, z lesom opremljena sprejemnica in knjižnica, kristalni lestenci, več notranjih elementov je pozlačenih.

Spomeniško zaščiteno poslopje je sicer leta 2018 zajel požar zaradi dotrajane infrastrukture, pri čemer so bile poškodovane tri osebe. Po obnovi so poslopje vrnili nazaj na trg z isto ceno 50 milijonov dolarjev kot pred požarom. Popolnoma so obnovili le tretje nadstropje, kjer je zagorelo. Vse ostalo so temeljito očistili, obnovili in prebarvali, je sporočilo nepremičninsko podjetje Douglas Elliman.

S prodajo nepremičnine so države prodale še zadnjo od petih nepremičnin nekdanje SFRJ, ki so bile od leta 2017 predmet skupne prodaje. Pred tem so države prodale rezidenco veleposlanika nekdanje SFRJ pri ZN v New Yorku, veleposlaništvo nekdanje SFRJ v Bonnu, veleposlaništvo oz. rezidenco nekdanje SFRJ v Bernu in Tokiu, še sporoča MZZ.