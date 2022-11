Prvi evrski kovanci na Hrvaškem že 1. decembra

Od 1. decembra bo na hrvaških bankah, hrvaški finančni agenciji (Fina) in Hrvatski pošti mogoče kupiti začetni paket evrskih kovancev, so sporočili s hrvaške centralne banke. Paket bo vseboval 33 evrskih kovancev vseh vrednosti, v skupni vrednosti 13,28 evra, zanj pa bo treba odšteti 100 kun.

Vsak državljan bo lahko kupil največ dva paketa kovancev naenkrat. Skupno bo na voljo 1,2 milijona kovancev.

Na kovancu za dva evra bo motiv zemljevida Hrvaške, na kovancu za en evro motiv kune, na kovancih za 50, 20 in 10 centov motiv Nikole Tesle, na kovancih za pet, dva in en cent pa črki HR, izpisani v glagolici. Na vseh kovancih bo tudi element šahovnice.

Na Hrvaškem so izdelavo hrvaških evrskih kovancev sicer začeli julija letos v Sveti Nedelji pri Zagrebu. Do konca leta jih bodo skovali 420 milijonov, v naslednjem letu pa še okoli 230 milijonov. Evri bodo na Hrvaškem zamenjali okoli 1,1 milijarde kunskih kovancev in 500 milijonov bankovcev.

Celoten postopek uvedbe evra poteka v treh fazah. Prva faza, ki se je začela septembra, je prikazovanje dvojnih cen po fiksnem menjalnem tečaju 7,53450 kune za en evro.

Druga faza se bo začela 1. januarja 2023 z uvedbo evra in bo trajala do 14. januarja. Kupci bodo storitve in izdelke v tem obdobju lahko plačevali v evrih ali kunah, trgovci pa jim bodo tudi takrat, ko bodo plačilo izvedli v kunah, morali vrniti evre.

Tretja faza se bo začela 15. januarja 2023, ko bo evro postala edina uradna plačilna valuta.