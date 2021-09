Puške, buške, dim, solzivec in sveti duh

V nadaljevanju preberite:

Da ločnice med državno in cerkveno oblastjo skorajda ni več mogoče videti, je dokazalo tudi današnje ustoličenje Joanikija Mićovića za črnogorsko-primorskega metropolita Srbske pravoslavne cerkve (SPC). Srbiji in SPC izrazito naklonjena vlada Zdravka Krivokapića je versko slovesnost na Cetinju pred domačimi protestniki zavarovala z do zob oboroženimi pripadniki policijskih specialnih enot.



Kot so napovedovali črnogorski varnostni organi, so nedeljsko ustoličenje novega metropolita spremljali burni protesti črnogorskih domoljubov in nacionalistov, ki so bili ogorčeni nad dejstvom, da je SPC za ta dogodek izbrala prav Cetinje, staro kraljevo prestolnico Črne gore. Izbiro kraja so razumeli kot srbsko provokacijo in poskus ponižanja večinskega naroda v tej balkanski državi.

Sveti duh z duhom po solzivcu

Nasilni protesti na Cetinju razkrivajo vse večji razkol med prebivalci Črne gore. FOTO: Savo Prelević/AFP

Pirova zmaga vlade v službi velikosrbskih interesov

Novega metropolita Joanikija in patriarha SPC Porfirija so na območje cetinjskega samostana pripeljali policijski specialci s helikopterjem. FOTO: Stevo Vasiljević/Reuters

Ostre besede iz Beograda

Da bi verski dogodek minil varno, je policija prizorišče in dostope do njega močno zavarovala. Nad ograjenim in zastraženim mestom ogorčeni prebivalci Cetinja in Črnogorci iz drugih krajev pa so že navsezgodaj zjutraj pred ustoličenjem poskusili prebiti policijske kordone, zažigali kupe avtomobilskih gum in prevračali avtomobile. Policija je morala proti nekaj tisoč protestnikom uporabiti prisilna sredstva in pri tem je bilo poškodovanih sedem policistov in več deset protestnikov, 14 vročekrvnežev so pridržali. Med njimi se je znašel tudi, svetovalec za varnost predsednika državeŽe uvod v versko slovesnost je postregel s prizori, ki jih na takem dogodku ne bi pričakovali. Novega metropolita Joanikija in patriarha SPC Porfirija so na območje cetinjskega samostana namreč pripeljali policijski specialci s helikopterjem, do samostana pa so ju možje v črnem, oboroženi z avtomatskimi puškami, pospremili obdana z balističnim ščitom.Dolgoletni absolutni vladar Črne gore, sedanji predsednik Đukanović, ki je na lanskih volitvah izgubil in ostal brez nadzora nad vlado, je dejal, da bi si samo človek brez dostojanstva dopustil, da s »helikopterskim desantom« in pod zaščito specialnih enot pristane na za Črnogorce svetem Cetinju. Dogajanje je opisal kot veliko sramoto za SPC in velikosrbski ideji naklonjeno vlado Zdravka Krivokapića. Predsednik Đukanović je Krivokapića obtožil, da je surovo zlorabil policijo in vojsko za po njegovi oceni neprimerno uporabo sile proti mirnim protestnikom. Srbsko pravoslavno cerkev pa je označil za udarno pest velikosrbskega nacionalizma in napovedal konec črnogorskega spoštovanja do SPC.Nasilni protesti na Cetinju razkrivajo vse večji razkol med prebivalci Črne gore, ki si želijo tesnejših vezi s sosednjo Srbijo, in tistimi, ki so prepričani, da takšno zbliževanje škodi državi. Po ustoličenju je novi metropolit Joanikije dejal, da bo potrebno precej časa, da bodo lahko premagali sedanje delitve, velik del teh pa je po njegovem mnenju umetno povzročen. V Srbiji so prepričani, da za nasiljem na Cetinju stoji prav Milo Đukanović. Srbski predsednikje dejal, da bi njega v Bruslju in v Washingtonu obesili, če bi vodil proteste proti kateri od verskih skupnosti v Srbiji, kot je to počel Đukanović na Cetinju.