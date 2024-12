Putin naj bi zavrnil mirovni načrt Trumpa za premirje v Ukrajini

Analitiki z Inštituta za preučevanje vojne (ISW) so poročali, da je ruski predsednik Vladimir Putin zavrnil predlog mirovnega načrta, ki ga domnevno pripravlja ekipa izvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki bo svoj drugi mandat uradno začel 20. januarja prihodnje leto.

Ta načrt naj bi vključeval odlog včlanitve Ukrajine v Nato za najmanj desetletje kot pogoj za končanje vojne v Ukrajini.

Ruski predsednik je poudaril, da je časovni okvir za sprejetje Ukrajine v Nato – bodisi takojšnje bodisi v prihodnosti – nepomemben. Njegove izjave odražajo odločno zavrnitev kakršnihkoli kompromisov glede ruskih zahtev, predstavljenih konec leta 2021 in na začetku leta 2022.

Te zahteve so vključevale vzpostavitev trajne nevtralnosti Ukrajine, stroge omejitve njene vojaške zmogljivosti ter spremembo vladajoče politike (ki bi bila bolj naklonjena Rusiji).

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov ponovno izjavil, da je ukrajinska vlada nelegitimna in zato neprimerna za pogajalskega partnerja. Analitiki ISW so poudarili, da Putinove izjave sovpadajo z njegovim vztrajanjem pri zahtevah, ki jih je ruska oblast postavila pred začetkom vojaške agresije.

Rusija v strahu pred Trumpovim »igranjem« z jedrskim orožjem

Sergej Rjabkov, namestnik ruskega zunanjega ministra za nadzor oborožitve, je posvaril pred prihajajočo Trumpovo administracijo, ki bi lahko nadaljevala testiranje jedrskega orožja. Izrazil je zaskrbljenost zaradi »zelo sovražnega« odnosa ZDA do Rusije.

Med letoma 1945 in 1996, ko je bila podpisana pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT), so ZDA izvedle 1032 testiranj jedrskega orožja, Sovjetska zveza pa 715.

Putin je lani umaknil ratifikacijo pogodbe CTBT, s čimer je Rusijo izenačil z ZDA, ki pogodbe niso ratificirale. Poudaril je, da bo Rusija razmislila o jedrskem testiranju, če bi se ZDA odločile za ta korak.

Novembra letos je Putin znižal prag za možnost jedrskega napada kot odziv na širši spekter konvencionalnih napadov, tudi zaradi ukrajinskih napadov z ameriškimi raketami ATACMS globoko na ruskem ozemlju.

Preiskave Financial Timesa so tudi razkrile, da proizvodnja novih ruskih raket orešnik kljub sankcijam temelji na zahodni opremi. Ruska vojaška podjetja za proizvodnjo vojaške opreme uporabljajo napredne kontrolne sisteme nemških in japonskih proizvajalcev, kar kaže na odvisnost Kremlja od tuje tehnologije.

Dobave komponent naj bi se kljub omejitvam nadaljevale prek posrednikov.