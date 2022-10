V Kijevu odjeknile silovite eksplozije

Po sobotni eksploziji krimskega mostu, ki povezuje Rusijo in Ukrajino, je ruski predsednik Vladimir Putin eksplozijo označil za teroristično dejanje, njegove besede povzema Guardian.

Putin je tako neposredno okrivil Ukrajino za eksplozijo na pomembnem mostu, ki povezuje Rusijo in Krim, in napad konec tedna opisal kot »teroristično dejanje«, ki so ga izvedle »ukrajinske tajne službe« sredi naraščajočega pričakovanja, da Kremelj načrtuje neizbežno in ostro stopnjevanje vojne. Ruski predsednik je v nedeljo zvečer na telegramu v Kremlju objavil videoposnetek, v katerem pravi: »Ni dvoma. To je teroristično dejanje, katerega cilj je uničiti kritično pomembno civilno infrastrukturo ... To so si izmislile, izvedle in ukazale ukrajinske posebne službe.«

Putin je spregovoril po srečanju z Aleksandrom Bastrikinom, vodjo ruskega preiskovalnega odbora, ki je predstavil ugotovitve o eksploziji in požaru na mostu. Dejal je, da je zaradi dejanja sprožil kazenski postopek, in dodal, da so že ugotovili pot tovornjaka. Ta naj bi po njegovih besedah vključevala tranzit skozi Bolgarijo, Gruzijo, Armenijo, Severno Osetijo, Krasnodar in drugod.

Vladimir Putin FOTO: Reuters

Putin je za danes sklical svoj svet za nacionalno varnost, da bi razpravljali o eksploziji, ki je uničila strateško in simbolično pomemben most, ki povezuje rusko okupirani Krim z rusko celino.

Na dogodek se je odzval tudi Putinov zaveznik in nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev ter pozval k uničenju odgovornih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. »Vsa poročila in sklepi so pripravljeni. Odgovor Rusije na ta zločin je lahko le neposredno uničenje teroristov,« je dejal trenutni predsednik ruskega sveta za nacionalno varnost, ki bo zasedal danes.

V soboto, tik pred sončnim vzhodom, je eksplodiralo na sredini mostu, ki Rusijo povezuje s Krimom. Most Kerč je dolg 19 kilometrov, leta 2018 pa ga je slovesno odprl sam predsednik Putin. Po navedbah Moskve so bili v eksploziji ubiti najmanj trije ljudje, Kijev pa odgovornosti zanjo ni prevzel.

Stopnjevanje konflikta?

Nekateri menijo, da se bodo na srečanju morda dogovarjali o stopnjevanju konflikta z Ukrajino, in sicer v smeri povečevanja verjetnosti sprožitve jedrskega boja Rusije po devetih mesecih vojne.

Guverner Krima, ki ga je postavil Kremelj, Sergej Aksjonov, je v nedeljo dejal, da je situacija obvladljiva, sicer neprijetna, a ne usodna: »Seveda so prišla na dan čustva in zdrava želja po maščevanju.«

Po oceni britanskih obveščevalnih služb bo imelo uničenje dela mostu na Krim zelo verjetno velik vpliv na sposobnost preskrbe ruskih sil v vojni z Ukrajino, je poročanje italijanske tiskovne agencije Ansa povzel STA. V Kijevu so že večkrat napovedali, da bodo ruske napadalce pregnali s celotnega ukrajinskega ozemlja, tudi s Krima. Rusija je na drugi strani večkrat zagrozila s hudimi posledicami, če bi si Ukrajina drznila napasti most.

V Kijevu odjeknile silovite eksplozije

V središču Kijeva je davi po poročanju tujih tiskovnih agencij odjeknilo več močnih eksplozij. Pred tem so se oglasile tudi sirene, ki so opozarjale na možnost zračnega napada. Glede na poročanje novinarjev francoske tiskovne agencije AFP je bilo slišati tri silovite eksplozije, in sicer nekaj po 8. uri po lokalnem času. Da so v okrožju v središču ukrajinske prestolnice odjeknile eksplozije, je potrdil tudi kijevski župan Vitalij Kličko.

Na posnetkih na družbenih omrežjih je videti velike oblake črnega dima nad nekaterimi območji mesta. Proti prizoriščem eksplozij naj bi se odpravila številna reševalna vozila. Pred tem je v nedeljo zvečer podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost in bivši predsednik Dmitrij Medvedjev Ukrajini zagrozil s povračilom za nedavno eksplozijo na mostu na Krim. Rusija je zadnje napade na Kijev sicer izvedla 26. junija.

FOTO: AFP