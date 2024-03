Putin za obnovo kopenske železniške povezave s Krimom

Rusija bo obnovila železniški promet iz Rusije prek zasedenega Donbasa do polotoka Krim, je v ponedeljek ob deseti obletnici priključitve ukrajinskega polotoka sporočil ruski predsednik Vladimir Putin. Na množičnem shodu na Rdečem trgu se je zbranim zahvalil za podporo na predsedniških volitvah in slavil »vrnitev Krima skupni družini«.

Putin je zbrani množici pred koncertom v središču Moskve dejal, da so mu ravno zjutraj sporočili novico o obnovi železniške povezave iz Rostova na Donu do Mariupolja in Berdjanska, dveh donbaških mest, ki jih Rusija zaseda od leta 2022.

»Nadaljevali bomo to delo in vlaki bodo kmalu šli naravnost v Sevastopol. To bo še ena alternativna pot namesto Krimskega mostu,« je povedal Putin po poročanju portala ruske tiskovne agencije Tass.

Sevastopol na skrajnem jugu Krima je največje mesto na polotoku ter oporišče ruske mornarice še iz časov ruskega cesarstva.

Na proslavi ob deset obletnici aneksije Krima se je v Moskvi zbrala velika množica. FOTO: Natalia Kolesnikova/AFP

Krim, ki je po razpadu Sovjetske zveze ostal znotraj meja neodvisne Ukrajine, si je Rusija nezakonito prisvojila leta 2014. Rusija je nato še pred koncem desetletja odprla cestni in železniški most, ki polotok povezuje z rusko celino. Do invazije na Ukrajino februarja 2022 je bila to tudi edina povezava priključenega ozemlja s preostankom države, odtlej pa je bil večkrat tarča ukrajinskih napadov.

»Krim ni samo strateško pomembno ozemlje ... je ponos Rusije,« je v kratkem nagovoru zbranim v prestolnici povedal Putin, ki se je dotaknil tudi preostalih ukrajinskih ozemelj, ki si jih je Rusija priključila.

Kot je dejal, je bila njihova »vrnitev k družini« mnogo težja in bolj tragična, a da jim je kljub temu uspelo. V govoru je Putin za ozemlja poleg Donbasa koristil iredentistični termin Nova Rusija.

Rusija si je septembra 2022 poleg separatističnih republik Doneck in Lugansk priključila še dve delno zasedeni ukrajinski regiji Herson in Zaporožje.